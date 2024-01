Diana Șoșoacă, huiduită la rândul ei de transportatori și de fermieri care o acuză că încearcă să confiște protestul în scop electoral

Nu doar liderul AUR, George Simion, a încercat să profite joi seara de nemulțumirile fermierilor și transportatorilor care au încercat să ajungă în Piața Victoriei, dar au fost opriți de jandarmi în Chiajna. După ce președintele AUR și alungat de protestatari, la fața locului a venit și Senatoarea Diana Șoșoacă, șefa SOS, care nu a avut însă mai mult succes.

Diana Șoșoacă, huiduită de protestatari

Ajunsă în Chiajna, Diana Șoșoacă a fost la rândul ei huiduită de protestatari, după ce s-a luat la ceartă cu jandarmii.

La fel ca în cazul lui George Simion, fermierii și transportatorii au acuzat-o pe Diana Șoșoacă de faptul că le confiscă protestul și că a venit în scop electoral.

Protestele transportatorilor au continuat și joi, în paralel cu negocierile de la Guvern între unele asociații ale transportatorilor și Executiv. Tot joi, la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu trei asociații din domeniu, dar care nu participă la protestul ,,spontan” început miercuri.

Intrarea în Capitală, blocată de transportatori și fermieri

De aproximativ 4 ore intrarea în Capitală pentru că dinspre Chiajna, dinspre centura Capitalei sunt zeci de tractoare în această zonă, mașini din Teleorman, Dâmbovița, din Argeș, care au venit și vor să ajungă înspre Piața Victoriei la Guvern.

Sunt fermieri și transportatori care încearcă să ajungă cu tractoatele, cu mașinile și utilajele dinspre Chaijna.

Pe de altă parte, au fost mobilizate multe forțe de ordine, zeci de jandarmi și polițiști, care pentru moment blochează înaintarea protestatarilor. S-ar fi format o adevărată baricadă din mai multe mașini de Poliție și Jandarmerie. Practic, Chiajna este înconjurată de forțele de ordine.

Fermierii strigă „jos Guvernul” și cer să fie lăsați să se deplaseze spre Piața Victoriei cu tractoarele și utilajele:

„Suntem de la ora 3. Am vrut să ieșim la Ciorogârla, pe Autostrada A1, nu ne-a lăsat, și ne-au îndrumat să venim aici către localitatea Roșu. Am mai prins un filtru la intrare la Roșu și s-au dat la o parte și ne-au condus cu 5 km/h aici ca să aibă timp jandarmeria să se regrupeze ca să ne blocheze aici.

A venit un domn de la Jandarmerie să ne propună să mergem la prefect cu o delegație dintre noi ca să discutăm cerințele. Nu am acceptat lucrul ăsta. Am zis că acceptăm să facem lucrul ăsta doar atunci când ne creeazăun culoar liber să ducem utilajele la Guvern pentru că de asta am venit.

Vrem să ne spunem oful care ne macină despre situația din agricultură, din mediul transportatorilor și cred că îl știe și presa, și Guvernul. Tot cerem. Anul trecut au fost revendicări și au spus că se rezolvă, nu s-a rezolvat nimic”, a precizat unul dintre protestatari pentru B1 TV.