Austeritatea lui Bolojan alungă primarii. Edilul PNL al orașului Huedin a plecat din funcție. „Nu pot lua măsuri care lovesc în cetățeni" (VIDEO)

Adrian A
14 ian. 2026, 17:33
Primarul Oraşului Huedin, Mircea Moroşan, aflat la al cincilea mandat, şi-a anunţat demisia din funcţie. Nu e corect să iau decizii nepopulare, a transmis primarul.

Primarul din Huedin nu a vrut să aplice impozitele lui Bolojan

Mircea Moroșan a decis să se retragă din funcție la vârsta de 66 de ani și a explicat că reforma austeritatea lui Ilie Bolojan l-a determinat să ia această decizie. Primarul orașului Huedin a explicat că nu poate să ia decizii care ar afecta întreaga comunitate.

„Această decizie am luat-o având în vedere două considerente majore. Primul ţine de obiectivele pe care mi le-am asumat încă de la începutul mandatului.

Au fost patru direcţii clare: în primul rând, scoaterea Huedinului din noroi – prin modernizarea străzilor, trotuarelor şi a parcărilor.

Al doilea obiectiv a fost aducerea gazului în oraş, un proiect esenţial pentru dezvoltare.

Al treilea a vizat punerea la punct a sistemului medical local, astfel încât oamenii să beneficieze de servicii decente, aproape de casă. Al patrulea şi ultimul obiectiv, care s-a concretizat recent, a fost atragerea unui investitor major în Huedin

Al doilea considerent a fost legat de rezultatul alegerilor locale. Mandatul a fost câştigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi, fapt care mi-a dat de gândit.

Ne aflăm în pragul unor decizii importante privind reforma administrativă, iar fără o majoritate solidă, de 50% plus unu, nu consider corect să iau decizii nepopulare, care să afecteze întreaga comunitate.

Nu doresc ca administraţia locală şi primarul să fie puşi în situaţia de a aplica măsuri dificile, asumate la nivel central, fără o susţinere clară din partea cetăţenilor.”, a transmis Mircea Moroșan.

Atribuţiile de primar vor fi preluate de către viceprimarul Norbert Dezsi.

Potrivit rezultatelor alegerilor locale din 2024, Mircea Moroşan a câştigat mandatul cu 30,50%, fiind urmat de Kudor Csaba, Alianţa Dreapta Unită, cu 26,72%.

