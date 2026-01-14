B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 17:58
Sursa Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Cuprins
  1. TVA redusă la sub 5% pentru alimentele esențiale
  2. Măsura va fi finanțată printr-o taxă pe coletele din afara UE
  3. Guvernul vizează și creșterea concurenței în retail
  4. Energie mai ieftină pentru populație și industrie
  5. Context politic dificil pentru coaliția de guvernare

Guvernul austriac a decis miercuri reducerea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la produsele alimentare de bază și la alte câteva categorii de alimente, într-un context economic dificil, marcat de o inflație de aproape două ori mai mare decât media Uniunii Europene. Autoritățile de la Viena speră ca măsura să contribuie la limitarea scumpirilor și la protejarea puterii de cumpărare a populației.

Anunțul a fost făcut la finalul unei reuniuni a coaliției guvernamentale de către cancelarul austriac Christian Stocker, care a precizat că noile modificări fiscale vor intra în vigoare începând cu luna iulie.

TVA redusă la sub 5% pentru alimentele esențiale

Potrivit premierului austriac, cota de TVA aplicată produselor alimentare de bază va fi redusă la sub 5%. Lista exactă a bunurilor care vor beneficia de această facilitate fiscală urmează să fie stabilită în perioada următoare, autoritățile lucrând în prezent la definirea „coșului” de produse eligibile, scrie Adevărul.

Decizia vine în condițiile în care inflația din Austria se situează la un nivel de aproape două ori mai ridicat decât media Uniunii Europene, combaterea scumpirilor fiind unul dintre principalele obiective ale Guvernului pentru anul 2026.

Măsura va fi finanțată printr-o taxă pe coletele din afara UE

Pentru a acoperi pierderile bugetare generate de reducerea TVA, executivul de la Viena intenționează să introducă o taxă pe coletele provenite din anumite țări din afara Uniunii Europene, în special din China.

Oficialii austrieci consideră că această măsură poate contribui atât la echilibrarea bugetului, cât și la protejarea comercianților locali.

Guvernul vizează și creșterea concurenței în retail

Ministrul Afacerilor Externe și liderul partidului liberal Neos, Beate Meinl-Reisinger, a atras atenția asupra necesității îmbunătățirii concurenței în sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare.

În acest sens, ea a anunțat că atribuțiile Autorității Federale pentru Concurență vor fi consolidate, pentru a facilita o mai bună funcționare a pieței.

Energie mai ieftină pentru populație și industrie

Pe lângă reducerea TVA, Guvernul austriac a anunțat și scăderea prețurilor la energia electrică pentru consumatori, cu aproximativ o treime. Potrivit cancelarului Christian Stocker, această măsură ar putea genera economii de până la 200 de euro pe an pentru fiecare consumator, contribuind suplimentar la reducerea presiunilor inflaționiste.

Totodată, autoritățile au prezentat o nouă strategie industrială, care prevede plafonarea prețului energiei electrice pentru consumatorii industriali la 5 cenți pe kilowatt-oră, începând cu anul 2027. Măsura este menită să sprijine industria locală și să consolideze competitivitatea economiei austriece.

Context politic dificil pentru coaliția de guvernare

Deciziile economice vin într-un moment complicat pentru coaliția formată din conservatori (ÖVP), social-democrați (SPÖ) și liberalii de la Neos, aflați la guvernare de aproximativ 10 luni.

Potrivit sondajelor de opinie, Partidul Libertății din Austria (FPÖ), de extremă dreapta, conduce detașat, cu aproape 40% din intențiile de vot. Următoarele alegeri parlamentare sunt programate pentru anul 2029.

