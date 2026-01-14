Un adolescent de 15 ani din județul Covasna a fost sancționat contravențional după ce a sunat la numărul de urgență 112 pentru a anunța în mod fals un presupus în localitatea Ghelința. Tatăl minorului a fost și el amendat pentru că nu l-a supravegheat.

Apelul fals a fost făcut marți seară și a mobilizat resurse importante ale poliției, pentru că dispeceratul a fost informat despre un incident extrem de grav.

Farsa care a mobilizat poliția

La 112, adolescentul a declarat: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”. Totodată, a precizat că este vorba despre „o urgență majoră, moarte de om”, înainte de a închide telefonul și a deveni inaccesibil, scrie Adevărul.

Dispeceratul a tratat sesizarea ca pe un caz real, mobilizând echipe de poliție și resurse logistice semnificative.

Procedurile poliției

„Pentru gestionarea situaţiei, poliţiştii au declanşat imediat procedurile specifice cazurilor de violenţă extremă, fiind alocate resurse importante de timp, personal şi logistică. Activităţile au fost desfăşurate neîntrerupt, de la momentul sesizării şi până în cursul zilei următoare, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 11:00, implicând verificarea mai multor entităţi private, instituţii publice, zone de interes şi a 10 persoane din 4 localităţi”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Județean Covasna.

Eforturile polițiștilor au vizat verificarea mai multor zone, instituții și persoane pentru a confirma dacă există victime sau pericole reale.

Sancțiuni pentru apelant și tatăl său

În urma investigațiilor, autoritățile l-au identificat pe adolescentul de 15 ani, care a recunoscut că apelul a fost o farsă. Minorul a fost sancționat contravențional pentru apelarea abuzivă a numărului 112, conform legislației în vigoare. De asemenea, tatăl său a primit amendă pentru nesupravegherea copilului.

Poliția reamintește: 112 este pentru urgențe reale

Oamenii legii atrag atenția asupra consecințelor apelurilor false: acestea pot împiedica intervenția rapidă în cazuri reale.

„112 este pentru urgențe reale. Fiecare apel fals poate însemna o ambulanță, o patrulă sau un echipaj care nu poate ajunge la timp acolo unde viața cuiva depinde de intervenția rapidă”, este apelul lansat de Poliție.

Autoritățile reamintesc că sancțiunile pentru apelurile false sunt severe și că responsabilitatea părinților de a supraveghea minorii este esențială.