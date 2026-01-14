B1 Inregistrari!
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți"

Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 18:31
Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Program național de formare pentru asistenții medicali ATI
  2. „Nu este un program de control, ci de sprijin real”
  3. Modificări în structura secțiilor ATI
  4. Rețea națională de formatori din interiorul sistemului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri semnarea unui nou program național de formare și evaluare continuă destinat personalului medical din secțiile de terapie intensivă (ATI), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Programul vizează în mod special asistenții medicali și are ca obiectiv creșterea siguranței pacienților și sprijinirea personalului care lucrează sub presiune extremă.

Program național de formare pentru asistenții medicali ATI

Noul proiect poartă denumirea de Programul Național de formare de formatori (Training of Trainers) și se adresează asistenților medicali din secțiile de terapie intensivă. Potrivit ministrului, programul nu are rol de control sau sancționare, ci este conceput ca un instrument de sprijin real pentru personalul medical.

„Am spus-o de multe ori şi o spun din nou, cu toată responsabilitatea: în ATI lucrează oameni, nu roboţi. Oameni care iau decizii vitale, sub presiune constantă, ore în şir, uneori la limita rezistenţei umane. Am spus şi acum câteva luni, clar şi fără echivoc: pentru controlul infecţiilor nosocomiale avem nevoie de măsuri concrete, nu doar de constatări şi vorbe politice. Păreri s-au dat destule. Prea mulţi ani”, a transmis Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook.

„Nu este un program de control, ci de sprijin real”

Ministrul Sănătății a explicat că noul program urmărește dezvoltarea unor competențe practice, prin evaluare și formare continuă, realizate chiar de profesioniști din interiorul sistemului medical.

„Astăzi, am semnat un nou program de formare şi evaluare constantă pentru personalul medical, finanţat din PNRR. Programul Naţional de formare de formatori (Training of Trainers ) pentru asistenţii medicali din ATI. Nu este un program de control şi nici unul teoretic. Este un program de sprijin real. Este despre a ne opri puţin, a ne uita din nou la gesturile zilnice, la reflexele pe care le căpătăm în timp şi la cum le putem face mai sigure — pentru pacient şi pentru noi. Este despre colegi din ATI care îi ajută pe alţi colegi din ATI. Oameni care vorbesc aceeaşi limbă profesională şi care cunosc exact presiunea din secţie”, a subliniat ministrul.

Modificări în structura secțiilor ATI

Pe lângă lansarea noului program, Alexandru Rogobete a anunțat și modificarea ordinului de funcționare a secțiilor ATI. Astfel, în structura de personal au fost introduse funcțiile de medic epidemiolog dedicat secției și asistent medical responsabil cu prevenirea și controlul infecțiilor.

Potrivit ministrului, aceste modificări sunt esențiale pentru reducerea riscurilor asociate infecțiilor nosocomiale și pentru îmbunătățirea calității actului medical.

Rețea națională de formatori din interiorul sistemului

Noul program de formare urmărește dezvoltarea unei rețele naționale de asistenți medicali ATI care vor deveni formatori pentru colegii lor, contribuind astfel la consolidarea muncii în echipă și la creșterea siguranței pacienților.

„Siguranţa pacientului nu se naşte din hârtii, ci din echipe care se cunosc, se susţin şi lucrează coerent, chiar şi sub presiune, iar acest program este gândit să rămână în sistem şi să întărească munca în echipă din ATI, pentru că, în sănătate, înainte de orice procedură, este omul”, a mai transmis ministrul Sănătății.


