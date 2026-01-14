Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați

Guvernul croat a decis reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru tinerii bărbați, după aproape două decenii de la desființarea acestuia. Aproximativ 1.200 de au primit deja scrisori prin care sunt chemați la un stagiu de două luni, marcând prima generație recrutată după abolirea serviciului în 2008.

Măsura are loc într-un context regional tensionat, Croația fiind separată de Ucraina doar prin Ungaria, iar guvernul subliniază necesitatea pregătirii populației pentru eventuale amenințări.

Prima generație de recruți după 18 ani

În primele zile ale anului 2026, tinerii croați au primit notificările oficiale, marcând revenirea serviciului militar obligatoriu după 18 ani de la abolirea acestuia, an în care Croația s-a pregătit pentru aderarea la NATO, scrie Deutsche Welle, citat de Adevărul.

O dronă neidentificată, probabil ucraineană, s-a prăbușit în Zagreb în 2022, fără pagube majore, dar accentuând atenția asupra proximității riscului.

Guvernul a fost conștient de faptul că forțele armate active numără mai puțin de 15.000 de militari, iar înainte de alegerile parlamentare din 2024 a propus revenirea recrutării obligatorii pentru absolvenții de școală de sex masculin.

Beneficiile serviciului obligatoriu, conform oficialilor

Ministrul Apărării, Ivan Anusic, a declarat că programul va ajuta tinerii să își schimbe „obiceiurile proaste” și să fie pregătiți pentru „orice amenințare majoră”.

Sondajele au arătat un sprijin larg pentru idee, șapte din zece croați fiind favorabili. Legislația a trecut rapid în parlament, cu 84 de voturi pentru și 11 împotrivă.

„Nu văd nicio provocare în ceea ce privește recrutarea militară. Vor fi mai mulți oameni care vor să facă parte din acest program decât cei care pot fi acceptați, pentru că în acest moment numărul este limitat”, a explicat Gordan Akrap, prorector la Universitatea de Apărare și Securitate Franjo Tudjman.

O tendință regională

Reintroducerea serviciului obligatoriu în Croația face parte dintr-o tendință mai amplă în fostele state iugoslave. Slovenia a discutat ideea în 2020, iar Serbia analizează de câțiva ani posibilitatea reintroducerii recrutării obligatorii, legislația urmând să fie prezentată parlamentului în curând.

Potrivit experților, scopul acestor măsuri este pregătirea populației, nu planuri ofensiv-militare. Toby Vogel de la Democratic Policy Council spune: „Perspectiva militară în toate acestea este în primul rând una de pregătire, mai degrabă decât de planificare concretă și, cu siguranță, nu de planificare ofensivă. Serbia nu este pe cale să atace Croația și Croația nu este pe cale să invadeze Serbia”.