B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați

Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați

Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 19:05
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA
Cuprins
  1. Prima generație de recruți după 18 ani
  2. Beneficiile serviciului obligatoriu, conform oficialilor
  3. O tendință regională

Guvernul croat a decis reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru tinerii bărbați, după aproape două decenii de la desființarea acestuia. Aproximativ 1.200 de tineri au primit deja scrisori prin care sunt chemați la un stagiu de două luni, marcând prima generație recrutată după abolirea serviciului în 2008.

Măsura are loc într-un context regional tensionat, Croația fiind separată de Ucraina doar prin Ungaria, iar guvernul subliniază necesitatea pregătirii populației pentru eventuale amenințări.

Prima generație de recruți după 18 ani

În primele zile ale anului 2026, tinerii croați au primit notificările oficiale, marcând revenirea serviciului militar obligatoriu după 18 ani de la abolirea acestuia, an în care Croația s-a pregătit pentru aderarea la NATO, scrie Deutsche Welle, citat de Adevărul.

O dronă neidentificată, probabil ucraineană, s-a prăbușit în Zagreb în 2022, fără pagube majore, dar accentuând atenția asupra proximității riscului.

Guvernul a fost conștient de faptul că forțele armate active numără mai puțin de 15.000 de militari, iar înainte de alegerile parlamentare din 2024 a propus revenirea recrutării obligatorii pentru absolvenții de școală de sex masculin.

Beneficiile serviciului obligatoriu, conform oficialilor

Ministrul Apărării, Ivan Anusic, a declarat că programul va ajuta tinerii să își schimbe „obiceiurile proaste” și să fie pregătiți pentru „orice amenințare majoră”.

Sondajele au arătat un sprijin larg pentru idee, șapte din zece croați fiind favorabili. Legislația a trecut rapid în parlament, cu 84 de voturi pentru și 11 împotrivă.

„Nu văd nicio provocare în ceea ce privește recrutarea militară. Vor fi mai mulți oameni care vor să facă parte din acest program decât cei care pot fi acceptați, pentru că în acest moment numărul este limitat”, a explicat Gordan Akrap, prorector la Universitatea de Apărare și Securitate Franjo Tudjman.

O tendință regională

Reintroducerea serviciului obligatoriu în Croația face parte dintr-o tendință mai amplă în fostele state iugoslave. Slovenia a discutat ideea în 2020, iar Serbia analizează de câțiva ani posibilitatea reintroducerii recrutării obligatorii, legislația urmând să fie prezentată parlamentului în curând.

Potrivit experților, scopul acestor măsuri este pregătirea populației, nu planuri ofensiv-militare. Toby Vogel de la Democratic Policy Council spune: „Perspectiva militară în toate acestea este în primul rând una de pregătire, mai degrabă decât de planificare concretă și, cu siguranță, nu de planificare ofensivă. Serbia nu este pe cale să atace Croația și Croația nu este pe cale să invadeze Serbia”.

Tags:
Citește și...
Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie
Externe
Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie
Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)
Externe
Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)
Newsweek: Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică
Externe
Newsweek: Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică
Americanii nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA. Doar unul din cinci americani îl susține pe Donald Trump
Externe
Americanii nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA. Doar unul din cinci americani îl susține pe Donald Trump
Orientul Mijlociu se pregătește de război. Donald Trump intenționează să atace Iranul (surse israeliene)
Externe
Orientul Mijlociu se pregătește de război. Donald Trump intenționează să atace Iranul (surse israeliene)
Șofer condamnat după ce a vândut ilegal 12,5 tone de ciocolată. Cum a fost deturnat transportul din Spania
Externe
Șofer condamnat după ce a vândut ilegal 12,5 tone de ciocolată. Cum a fost deturnat transportul din Spania
Dezvăluiri din bucătăria Casei Albe. De ce nu mânăncă, de fapt, Donald Trump la dineurile diplomatice
Externe
Dezvăluiri din bucătăria Casei Albe. De ce nu mânăncă, de fapt, Donald Trump la dineurile diplomatice
Doi oponeți politici au profitat de moartea mai multor persoane pentru a se lua la ceartă pe internet
Externe
Doi oponeți politici au profitat de moartea mai multor persoane pentru a se lua la ceartă pe internet
Momentul în care Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu unui muncitor. De ce s-a supărat președintele SUA
Externe
Momentul în care Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu unui muncitor. De ce s-a supărat președintele SUA
Transportatorii din Serbia și Bosnia anunță blocarea frontierelor Schengen pentru marfă. Ce efecte va avea protestul asupra comerțului
Externe
Transportatorii din Serbia și Bosnia anunță blocarea frontierelor Schengen pentru marfă. Ce efecte va avea protestul asupra comerțului
Ultima oră
20:21 - Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
20:15 - Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
19:49 - A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
19:36 - Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
19:19 - Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
18:49 - De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
18:31 - Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
18:20 - Predoiu laudă activitatea Ministerului de Interne. ONG: Peste 50 de femei au fost ucise anul trecut, iar criminalul Emil Gânj încă e liber
18:08 - O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
17:58 - Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie