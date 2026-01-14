Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne, a susținut, într-o ședință cu structurile centrale și din teritoriu, că anul trecut sistemul „a fost funcțional și și-a îndeplinit misiunea, iar rezultatele obținute trebuie privite ca o ștachetă pentru 2026”. Asta deși în 2025 au fost ucise peste 50 de femei. În multe cazuri, victimele depuseseră plângeri la poliție împotriva agresorilor, dar n-au fost ajutate și, metaforic vorbind, au murit cu ordinul de protecție în mână. De asemenea, nici acum n-a fost prins.

Predoiu laudă activitatea structurilor din Ministerul de Interne

„Ministrul Cătălin Predoiu a precizat că anul 2025 a fost unul dificil pentru Ministerul Afacerilor Interne, cu presiuni sporite pe zona de ordine publică și intervenții complexe, pe fondul unui context civic și social tensionat.

În paralel cu activitățile curente ale structurilor MAI, au apărut situații complexe care au solicitat resursa umană și capacitatea operațională. În acest cadru, ministrul a subliniat că sistemul a fost funcțional și și-a îndeplinit misiunea, iar rezultatele obținute trebuie privite ca o ștachetă pentru 2026”, a transmis Ministerul de Interne, miercuri, într-un comunicat.

Peste 50 de femei au fost ucise anul trecut

Asta deși, după cum atrăgea atenția Centrul FILIA încă de la finele anului trecut, în 2025 peste 50 de femei . Multe s-au plâns autorităților că sunt agresate de foștii parteneri, dar tot au rămas fără apărare.

„În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână. Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei. Violența împotriva femeilor e insuficient sancționată, tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, transmitea FILIA, în noiembrie anul trecut.

ONG-ul mai atrăgea agenția că violența împotriva femeilor e „tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”.

De asemenea, criminalul Emil Gânj e încă liber, la aproape o jumătate de an de de când și-a ucis fosta parteneră și i-a incendiat locuința.