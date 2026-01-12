B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Lia Olguța Vasilescu sare la Ilie Bolojan. „Nu știm cât mai suportăm”

Lia Olguța Vasilescu sare la Ilie Bolojan. „Nu știm cât mai suportăm”

Adrian A
12 ian. 2026, 10:42
Cuprins
  1. Cât îl mai suportă PSD pe Bolojan
  2. Se pregătește PSD să iasă de la guvernare
  3. Olguța Vasilescu, atacuri în rafală la Bolojan
  4. Câți bani vrea să strângă Bolojan

Primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, nu ratează niciun moment să îl atace pe Ilie Bolojan. Olguța Vasilescu îl consideră pe șeful Guvernului singurul vinovat pentru măsurile de austeritate.

Cât îl mai suportă PSD pe Bolojan

Lia Olguţa Vasilescu spune că nu are o problemă ca PSD să guverneze cu PNL, nici măcar cu USR. Problema este cu Ilie Bolojan, spune primărița Craiovei.

”Întrebarea este dacă stăm cu Bolojan la guvernare, pentru că problema nu este a PNL-ului, noi am mai guvernat cu PNL-ul, nici măcar a USR-ului, dacă vreţi. Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi.

Este foarte complicată coaliţie în care este principalul partid de stânga, împreună cu două partide de dreapta şi un partid al minorităţilor.

Situaţia este complicată pentru că fiecare are propriul program de guvernare şi atunci să armonizezi toate aceste programe într-unul singur nu este simplu deloc.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la România TV.

Se pregătește PSD să iasă de la guvernare

Primăriţa Craiovei anunţă că, cel mai probabil după adoptarea legii bugetului de stat, PSD va decide dacă rămâne în Guvern. Olguța Vasilescu spune că, în continuare, în Coaliție nu se ține cont de PSD.

„Vedem cum vor decurge lucrurile în perioada următoare pentru a lua o decizie pentru că, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, la nivelul Partidului Social Democrat este o consultare în această perioadă, o consultare a primarilor în primul rând pentru a se vedea dacă PSD-ul mai rămâne sau nu mai rămâne la guvernare.

Nu aţi vrea să fiţi într-o şedinţă de coaliţie, să vedeţi cum se pun problemele acolo şi cât de mare este, până la urmă, deranjul de fiecare dată când PSD încearcă să îşi impună punctul de vedere.”, spune primărița Craiovei.

Olguța Vasilescu, atacuri în rafală la Bolojan

Atacurile vin la doar două zile după ce Lia Olguța Vasilescu l-a pus la colț pe Ilie Bolojan și l-a acuzat că vrea să ia banii din taxele locale de la primării.

„Primarii rămân cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, iar banii merg către bugetul naţional. Dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei, iar de anul acesta plăteşte 200 de lei, 100 de lei va fi luat la bugetul naţional.”, a spus Olguţa Vasilescu.

Între timp, Bolojan a clarificat situația și a anunțat că nu mai ia banii din taxele locale, dar nu mai dă primăriilor bani de la bugetul național.

Câți bani vrea să strângă Bolojan

Aplicarea noilor cuantumuri ale impozitelor pe proprietate conduce la o creștere estimată a veniturilor din această sursă cu aproximativ 3,7 miliarde lei în anul 2026, respectiv peste 30% față de anul 2025.

Astfel, impozitul pe clădiri ar aduce un plus de 1,42 miliarde de lei, cel pe terenuri, plus 1,09 miliarde de lei, iar impozitul pe autoturisme ar aduce în plus 1,18 miliarde de lei.

