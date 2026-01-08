Primărie sub asediu. Oamenii au năvălit peste primar și vor să îl dea afară. Le-a ajuns cuțitul la os (VIDEO)

Este scandal la primăria orașului sucevean Salcea, unde sute de localnici s-au adunat și fac scandal după ce edilul a majorat taxele și impozitele și a și introdus unele noi. Și vor să îl dea pe primar afară.

Scandal cu repetiție. Vor să îl arunce pe primar în stradă

Sute de localnici au dat buzna peste primarul din și vor să îl dea afară de la primărie după ce edilul a pus taxe și impozite după bunul plac. Ce mai mare nemulțumire a oamenilor este majorarea taxei pe salubrizare la 300 de lei de persoană. Ceea ce ar însemna că o familie cu 4 membri are de dat nu mai puțin de 1.200 de lei pe an doar pentru gunoi.

În plus, oamenii au de dat și o nouă taxă. Pe câine. Indiferent dacă au un astfel de animal în curte sau nu.

, prima zi lucrătoare din acest an, când oamenii s-au adunat în fața primăriei și au cerut demisia edilului Ezekiel Belţic. Acesta le-a promis o întâlnire în care le va prezenta soluții, însă nu s-a întâmplat nimic. Primarul a promis niște măsuri de ajutor pentru persoanele vulnerabile, însă cam atât. Așa că oamenii și-au piedut răbdarea și vor să scape de primar.