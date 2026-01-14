Cluj-Napoca interzice organizarea concertelor de manele în Sala Polivalentă. „Nu am avut concerte de manele și nici nu plănuim să avem”, a declarat directorul BT Arena, Ionuț Rusu, în podcastul Horia Nasra Show.

Fără manele pe BT Arena din Cluj

„Din punctul meu de vedere, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice.

Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat recent directorul BT Arena, Ionuț Rusu, potrivit

Halep, meci de retragere pe BT Arena

În cei peste 11 ani de când e deschisă, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente și a adunat peste opt milioane de spectatori. În decursul anilor, pe scena BT Arena au urcat nume impresionante ale muzicii, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Andre Rieu, Enzo Ramazzoti, Deep Purple, James Blunt.

Vara aceasta, la BT Arena va avea loc a Simonei Halep din tenis.