Reacția lui Dan Negru după ce Măruță a rămas fără emisiunea de la Pro TV

Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a fost înlocuită, după 18 ani, cu seriale. Negru spune că posturile TV nu mai investesc în show-uri scumpe, ci preferă să dea seriale mai ieftine sau reluări. „Și vântul online e rece pentru TV”, a mai remarcat acesta.

„Nu e o bucurie să citesc azi în toată media că ProTv pune după-amiaza, la concurență cu reluarea 𝙅𝙤𝙘𝙪𝙡 𝘾𝙪𝙫𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙤𝙧, seriale care ar putea fi și ele date în reluare. Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla, o întoarcere în epoca în care banii erau puțini și reluările erau multe. Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată, acu’ niște ani, când a înlocuit revelioanele ProTv -pe care echipa mea le bătea mereu- cu reluări, cu filme. Țin bine minte anul când Pro a decis să difuzeze filme în loc de show-uri de Revelion ca să nu mai piardă bani. Banul economisit e de două ori câștigat!

Bunicul talk-show-urilor de după-amiază a fost “Ceaiul de la ora 5” al Marinei Almajan, la TVR. Să respectăm trecutul dacă vrem să avem viitor.

Apoi au venit banii mulți ai anilor 2000.

Când “Tânăr și neliniștit” era înlocuit după-amiaza cu show-uri scumpe și grandioase, cum ne era viața atunci. Dar când părinții muncesc și copiii se distrează, nepoții vor cerși… Cred că nepoții noștri nu vor mai trăi anii bogați, când show-urile TV scumpe erau la orice oră, când mallurile se deschideau în orice cartier și Dubaiul părea mai aproape decât Govora.

Boșii mei de la Kanal au simțit primii vântul! Reluarea de după-amiază a “𝙅𝙤𝙘𝙪𝙡𝙪𝙞 𝘾𝙪𝙫𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙤𝙧”, lider de audiență adeseori, a făcut ca și televiziunea lider, ProTv, să-și adapteze programul.

Pentru că, fără bani, am fi toți bogați…

Și vântul online e rece pentru TV.

O televiziune ca Euronews România are vreo 4000 de telespectatori/min ( patru mii 😳) Cam cât un bloc din ăla “combinat” ceaușist din Drumul Taberei…

Dar, în televiziune, ca să nu ai umbre, trebuie să-ți întorci fața spre lumină. Așa e și-n viață! Să ne ținem fața spre soare, optimiști, și poate n-o să vedem umbrele care vin…”, a scris Dan Negru,

Emisiunea lui Măruță de la Pro TV, înlocuită cu seriale

Pro TV , luni, că din 6 februarie emisiunea „La Măruță” nu va mai apărea în grila postului.

„Trebuie să le spunem si celor care încă nu au aflat. Emisiunea lui Măruţă se apropie de un final. Am început cu emoţii pe 22 octombrie 2007. Am crescut uşor. Asta odată cu voi telespectatorii noştri. Uneori cu greşeli, alte ori cu controverse.

Am învăţat de la voi, cei de acasă, din poveştile voastre şi de la oamenii talentaţi care ne-au trecut pragul. Ne-am maturizat şi anul trecut am împlinit 18 ani”, Măruță, în emisiunea de marți.

Reprezentanții PRO TV au confirmat că au deja o variantă de înlocuire pentru intervalul orar lăsat liber.

„Vom oferi o selecţie diversă de seriale orientate către publicul feminin”, oficialii Pro TV pentru

Postul nu a specificat încă dacă este vorba despre producții românești, turcești sau internaționale.