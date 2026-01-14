Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” și Institutul Oncologic din Capitală au rămas după avaria majoră la CET Sud. Dar pacienții și aparținătorii spun că personalul medical a depus eforturi pentru a face situația cât de cât suportabilă.

Ce spun pacienții despre frigul din spitale

„Nu am știut ca este așa de frig, dacă știam nu mai veneam aici, rămâneam acasă, în Olt. Mă duceam acolo la spital. Nu e căldură de două săptămâni. Noaptea se aburesc geamurile, stăm cu păturile pe noi chiar dacă este și aer condiționat pe cald. Am adus și pilote de acasă”, a spus Maria, pentru . Ea locuiește la Slatina și a venit până în București special pentru a se interna în secția de Nefrologie de la Fundeni.

Alți pacienți spun că pe holuri este mai frig decât de obicei, dar în saloane personalul medical a pornit aparatele de aer condiționat și a adus calorifere electrice și aeroterme.

Diana a venit marți să își viziteze nepoata la spital: „În saloane nu a fost frig, de ce să îl mâniem pe Dumnezeu? La nepoata mea în salon a fost cald tot timpul. Azi a fost un pic mai bine, au început să dea drumul și la calorifere, dar în saloane a fost cald și zilele trecute. În schimb, nu a fost apă caldă câteva zile, pe holuri înghețai dacă stăteai să aștepți mai mult”.

La câteva zeci de metri distanță, în holul de intrare în clădirea Institutului de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu”, câțiva pacienți așteaptă pe hol să intre la consultație, cu hainele pe ei. „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”, se plânge o femeie în vârstă.

Și la Institutul Oncologic, aflat în aceeași curte cu spitalele „Fundeni” și „C.C. Iliescu”, apa caldă și căldura lipsesc de câteva zile. O pacientă spune că în spital „nu e cald să transpiri, dar e acceptabil, se poate sta. Dacă trebuie să vii la doctor, nu ai încotro.”.

„Lucrurile sunt pe cale să se remedieze”

Contactată de HotNews, directorul medical al Institutului Clinic Fundeni, dr. Alina Tănase, spune că „de astăzi este mai bine, iar caloriferele au început să se încălzească”. Daniela Zob, managerul Institutului Oncologic, a declarat că „lucrurile sunt pe cale să se remedieze”. La Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu”, managerul Gheorghe Ceaușu nu a putut fi contactat.