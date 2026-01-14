B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină

O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină

Adrian A
14 ian. 2026, 18:08
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Sursă foto: Captură video Youtube/Military TV
Cuprins
  1. Ne pot ataca rușii fără să intervină NATO?
  2. Nu este primul avertisment privind Articolul 5

O situație gravă a fost subliniată de șeful Armatei, Gheorghiță Vlad. „Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră.”

Ne pot ataca rușii fără să intervină NATO?

Zona economică exclusivă este o zonă a mării, adiacentă apelor teritoriale, în care un stat costier are drepturi exclusive privind explorarea și exploatarea resurselor naturale (în subsol, pe fundul mării și în coloana de apă) până la maximum 370 de kilometri de la țărm, conform Convenției ONU asupra dreptului mării.

În cazul României, zona economică exclusivă în Marea Neagră acoperă aproximativ o suprafață de aproape 25.000 de kilometri pătrați (aproape 10% din suprafața României), delimitată prin acorduri cu statele vecine. Însă nu e acoperită de Articolul 5 din Tratatul NATO.

„Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră. Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine.”, a declarat Gheorghiță Vlad, citat de Hotnews.

Nu este primul avertisment privind Articolul 5

Valentin Mateiu, comandor în rezervă care a lucrat în serviciul de intelligence al Armatei Române, a atars și el atenția că suntem descoperiți în fața unui atac al Rusiei.

„Noi nu putem recunoaște zona economica exclusivă a Rusiei pentru că nu recunoaștem anexarea Crimeei, însă Rusia este specialistă în diplomație, în strategie, este extrem de vexată și are diplomați extrem de pregătiți.

Poate oricând să afirme: „Nu noi am fost la Haga. Voi v-ați înțeles acolo partajarea cu ucrainienii, nu cu noi”. Și, dintr-o dată, te poți trezi cu situația în care apare o revendicare.”, spune Valentin Mateiu, care face referire la acordul prin care România și Ucraina și-au împărțit zonele economice exclusive din Marea Neagră în zona Insulei Șerpilor în urma unui proces la Haga în 2009.

Iar Neptun Deep îi deranjează pe ruși.

„România mai are o caracteristică specială, va fi al doilea producător de gaz în Europa, după norvegieni, adică România va da Europei, prin producția de gaz, independență energetică. Unde ar fi bine mai bine atunci să testezi Articolul 5? Rapid, politic, efect maxim – la capitolul gaz. Să vă uitați pe hartă unde este zona arondată Lukoil în Marea Neagră. Să vedeți că este chiar la extremitatea estică a zonei economice exclusivă a României.”, a explicat analistul militar.

Tags:
Citește și...
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Eveniment
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Eveniment
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Eveniment
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Eveniment
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Eveniment
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Stresul și alimentația emoțională: cum rupem acest cerc vicios
Eveniment
Stresul și alimentația emoțională: cum rupem acest cerc vicios
Parchetul General a confirmat. A primit mai multe sesizări după documentarul Recorder. Ce urmează
Eveniment
Parchetul General a confirmat. A primit mai multe sesizări după documentarul Recorder. Ce urmează
Salariul unei educatoare din România, în 2026. Ce venit are o debutantă și cât poate lua cu vechime
Eveniment
Salariul unei educatoare din România, în 2026. Ce venit are o debutantă și cât poate lua cu vechime
Dani Mocanu vrea să scape de condamnarea pentru tentativă de omor. Ce cale extraordinară a urmat
Eveniment
Dani Mocanu vrea să scape de condamnarea pentru tentativă de omor. Ce cale extraordinară a urmat
Procuror ieșean condamnat pentru viol. Victima era o adolescentă de 15 ani
Eveniment
Procuror ieșean condamnat pentru viol. Victima era o adolescentă de 15 ani
Ultima oră
17:58 - Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie
17:52 - Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
17:41 - Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
17:33 - Austeritatea lui Bolojan alungă primarii. Edilul PNL al orașului Huedin a plecat din funcție. „Nu pot lua măsuri care lovesc în cetățeni” (VIDEO)
17:17 - Zeci de morți în Thailanda după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători (VIDEO)
17:02 - Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
16:49 - Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
16:32 - Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
16:25 - Stresul și alimentația emoțională: cum rupem acest cerc vicios
16:20 - Primar din Giurgiu, acuzat că a trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Cum se apără edilul: „Îmi iubesc familia”