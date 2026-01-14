O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină

O situație gravă a fost subliniată de șeful Armatei, Gheorghiță Vlad. „Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră.”

Ne pot ataca rușii fără să intervină NATO?

Zona economică exclusivă este o zonă a mării, adiacentă apelor teritoriale, în care un stat costier are drepturi exclusive privind explorarea și exploatarea resurselor naturale (în subsol, pe fundul mării și în coloana de apă) până la maximum 370 de kilometri de la țărm, conform Convenției ONU asupra dreptului mării.

În cazul României, zona economică exclusivă în Marea Neagră acoperă aproximativ o suprafață de aproape 25.000 de kilometri pătrați (aproape 10% din suprafața României), delimitată prin acorduri cu statele vecine. Însă nu e acoperită de Articolul 5 din Tratatul NATO.

„Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră. Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine.”, a declarat Gheorghiță Vlad, citat de Hotnews.

Nu este primul avertisment privind Articolul 5

Valentin Mateiu, comandor în rezervă care a lucrat în serviciul de intelligence al Armatei Române, a atars și el atenția că suntem descoperiți în fața unui atac al Rusiei.

„Noi nu putem recunoaște zona economica exclusivă a Rusiei pentru că nu recunoaștem anexarea Crimeei, însă Rusia este specialistă în diplomație, în strategie, este extrem de vexată și are diplomați extrem de pregătiți.

Poate oricând să afirme: „Nu noi am fost la Haga. Voi v-ați înțeles acolo partajarea cu ucrainienii, nu cu noi”. Și, dintr-o dată, te poți trezi cu situația în care apare o revendicare.”, spune Valentin Mateiu, care face referire la acordul prin care România și Ucraina și-au împărțit zonele economice exclusive din Marea Neagră în zona Insulei Șerpilor în urma unui proces la Haga în 2009.

Iar Neptun Deep îi deranjează pe ruși.

„România mai are o caracteristică specială, va fi al doilea producător de gaz în Europa, după norvegieni, adică România va da Europei, prin producția de gaz, independență energetică. Unde ar fi bine mai bine atunci să testezi Articolul 5? Rapid, politic, efect maxim – la capitolul gaz. Să vă uitați pe hartă unde este zona arondată în Marea Neagră. Să vedeți că este chiar la extremitatea estică a zonei economice exclusivă a României.”, a explicat analistul militar.