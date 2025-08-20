B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Trafic cu droguri de mare risc, în Craiova. Patru bărbați au fost prinși. Cum au acționat autoritățile

Elena Boruz
20 aug. 2025, 16:59
Sursa foto: IPJ Dolj

Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 27 de ani, din Craiova, au fost descoperiți, făcând parte dintr-o rețea de trafic de droguri.

Procurorii D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Craiova împreună cu Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au reușit să destructureze rețeaua din care făceau parte.

Cuprins:

  • Ce droguri vindeau bărbații
  • Cum au acționat autoritățile

Ce droguri vindeau bărbații

Potrivit autorităților, unul dintre bărbați ar fi procurat, deținut și vândut, direct sau prin intermediul altor doi indivizi, de 23 de ani și 27 de ani, diferite cantități de cocaină și rezină de canabis, cu sume cuprinse între 1.700 și 4.500 de lei.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a 4 bărbați, de 23, 24, 26 și 27 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc. 

În seara de 19 august 2025, bărbații de 26 și 24 de ani au fost prinși în flagrant delict, în timp ce ar fi tranzacționat peste 1,1 kilograme de cocaină (drog de mare risc), pentru 38.000 de euro.

Ulterior, au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, fiind descoperite și ridicate mijloace de probă, precum și un autoturism de lux, asupra căruia se va dispune măsura sechestrului asigurător”, informează IPJ Dolj.

Cum au acționat autoritățile

De asemenea, oamenii legii au transmis faptul că trei bărbați au reținuți, iar al în ceea ce îl privește pe al patrulea a fost dispusă măsura controlului judiciar. Autoritățile informează că  acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

„La data de 20 august 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea a 3 bărbați, de 23, 24 și 26 de ani și măsura controlului judiciar față de cel de 27 de ani.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au mai transmis polițiștii doljeni.

