Anul 2023, legat karmic de 2024. Alina Bădic: 2024 este ca și când ar fi același an, doar că se cheamă altfel. Este extraordinar de important să înțelegem care a fost zona de plus și care a fost cea de minus (VIDEO)

Alina Bădic și invitata sa, Maria Păuna, au vorbit în emisiunea „360 de grade” despre faptul că anul 2023 va fi legat karmic de 2024 și au spus și cum va fi tranziția de la un 2023 plin de mesaje, către un 2024 care va fi ca o continuare a aceluiași an.

“Astăzi ne-am propus să discutăm despre această tranziție, de la un 2023 plin de mesaje, către un 2024 care este o continuare. Practic, este ca și când ar fi același an, doar că se cheamă altfel. Și chiar și 2025, până în 2026 la începutul lui, atunci când multe planete își schimbă semnul, această trecere, acești ani sunt foarte fluidici. Ei, practic, au o legătură unul cu altul și vorbesc despre tot ceea ce înseamnă acțiuni pozitive, mai puțin plăcute, care oarecum ne-au adus și ceva perturbator, acțiuni care, pe undeva, s-au impregnat foarte puternic în aura noastră, în destinul nostru.

O acțiune negativă în Univers, pe care noi o facem, nu dispare pur și simplu, întotdeauna vor exista consecințe, vor exista repercusiuni și trebuie să înțelegem că există o lege a cauzei și a efectului. 2023 a fost un an foarte dur prin prisma prezenței lui Saturn și a lui Neptun în semnul Peștilor. El a venit cu o zonă de plus și cu o zonă de minus. Este extraordinar de important să înțelegem care a fost zona de plus și care a fost zona de minus”.

Maria Păuna, despre lecțiile lui 2023

Maria Păuna a fost prezentă în cadrul emisiunii „360 de grade”, moderată de Alina Bădic, unde a povestit cum a perceput lecțiile lui 2023 din punct de vedere al plusului și al minusului.

“Spre 2024, Pluto își schimbă direcția total și de la vibrația de Pământ, iar aici, când spun vibrație de Pământ, eu cred că toate persoanele au în aria lor cel puțin o persoană de care a auzit că s-a pierdut, care nu mai este printre noi. Mie când mi s-a spus lucrul ăsta, eu am zis nu, nu cred că o să se întâmple așa ceva, pentru că n-am pe nimeni în jurul meu pe care aș putea să-l pierd anul acesta, însă țin să spun că m-a afectat foarte mult pierderea lui Pelger, pierderea Ronei Hartner, pe care am cunoscut-o și Pluto trece de la vibrația de Pământ, trece la vibrația de aer și foc și în momentul în care acesta își schimbă vibrația, dacă pământul cu apă dă nămol, împotmolire, la nivel negativ, în celălalt plan vine și arde. Și Universul ți-a dat o lecție în anul 2023 și dacă tu, n-ai înțeles-o și nu te-ai așezat pe drumul tău, vine Universul și spune, ‘hei, N-ai avut timp să te așezi în anul 2023? Te așez eu’.

Și când se așează Universul ajungi să te întrebi ’Doamne, dar eu cu cine sunt?’ Nu te întreba că nu ești singur niciodată. Ești cu Dumnezeu și te-ai așezat pe drumul tău, pentru că acolo trebuia să fii, doar că tu te-ai încăpățânat cumva în tot anul acesta și ai tărăgănat acest demers”.