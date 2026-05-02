Andreea Mantea are serioase probleme cu ANAF-ul. Firma pe care a administrat-o a ajuns să aibă datorii de peste un milion de lei, iar Fiscul a cerut deja în instanță să se stabilească dacă nu cumva vina îi poate fi atribuită vedetei personal.

Firma pe care a administrat-o Andreea Mantea are datorii uriașe

În 2020, Andreea Mantea a deschis firma AMAN MEDIA SRL, specializată în producție cinematografică, video și programe TV. Numai că din 2022 a înregistrat un declin constant, apoi a ajuns în insolvență și, recent, a cerut falimentul.

Potrivit datelor din dosarul aflat pe rol, firma are obligații restante de 1.133.288 de lei, sumă înscrisă în tabelul definitiv al creditorilor, unde principalul creditor este Ministerul Finanțelor Publice, prin ANAF, informează

ANAF vrea să vadă dacă Andreea Mantea e vinovată

În acest context, ANAF a cerut la Tribunalul Ilfov atragerea răspunderii personale a fostului administrator al firmei. Practic, judecătorul trebuie să decidă dacă Andreea Mantea poate fi făcută direct responsabilă pentru datoriile acumulate de firmă. Dacă instanța admite o astfel de cerere, vedeta va trebui să achite datoriile din buzunarul propriu.

În cadrul procedurii de insolvență, lichidatorul judiciar a întocmit rapoartele prevăzute de lege și a propus închiderea procedurii de faliment, în condițiile în care nu au existat bunuri suficiente pentru acoperirea datoriilor și nici interes real din partea creditorilor pentru continuarea demersurilor, mai notează CanCan.