Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs pe internet cu un clip cu o oaie tunsă de el. Rezultatul nu e prea grozav… „Doamne ferește, săracul animal”, s-a minunat și Dana Nălbaru.

Dragoș Bucur oferă un mic îndrumar despre cum să nu tunzi oi

„Cum să nu tunzi oi. Mic îndrumar pentru orășenii care visează să își ia un mic teren și să crească oi. Nu mă las, încarc bateriile și revin mâine cu continuarea!”, a scris Dragoș Bucur, în descrierea clipului.

Dana Nălbaru, soția lui, a rămas uluită când a văzut rezultatul: „Doamne ferește în ce hal a tuns-o. Ți s-a zis uneori maestre, nu? Doamne ferește, săracul animal”.

În comentarii au fost ceva critici, dar mai ales glume și încurajări: „Și din gura lupului ieșea mai frumoasă”, „Este de admirat că încerci orice treabă”, „Nu ești bun ca hairstylist”.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt din 2005, au trei copii, iar de câțiva ani locuiesc într-un sat din Argeș. Deseori, ei împărtășesc în online cum e traiul la țară.