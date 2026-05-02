B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 mai 2026, 19:56
Dragoș Bucur a tuns o oaie. Sursa foto: Captură video - Bucurii la tara / Facebook

Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs pe internet cu un clip cu o oaie tunsă de el. Rezultatul nu e prea grozav… „Doamne ferește, săracul animal”, s-a minunat și Dana Nălbaru.

Dragoș Bucur oferă un mic îndrumar despre cum să nu tunzi oi

„Cum să nu tunzi oi. Mic îndrumar pentru orășenii care visează să își ia un mic teren și să crească oi. Nu mă las, încarc bateriile și revin mâine cu continuarea!”, a scris Dragoș Bucur, în descrierea clipului.

Dana Nălbaru, soția lui, a rămas uluită când a văzut rezultatul: „Doamne ferește în ce hal a tuns-o. Ți s-a zis uneori maestre, nu? Doamne ferește, săracul animal”.

În comentarii au fost ceva critici, dar mai ales glume și încurajări: „Și din gura lupului ieșea mai frumoasă”, „Este de admirat că încerci orice treabă”, „Nu ești bun ca hairstylist”.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt căsătoriți din 2005, au trei copii, iar de câțiva ani locuiesc într-un sat din Argeș. Deseori, ei împărtășesc în online cum e traiul la țară.

Tags:
Citește și...
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Monden
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
Monden
Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
Apă de nuci în bere neagră și stridii. Ce combinații inovatoare se găsesc în meniul lui Richard Abou Zaki.
Monden
Apă de nuci în bere neagră și stridii. Ce combinații inovatoare se găsesc în meniul lui Richard Abou Zaki.
Lovitură pentru fostul partener al Marinei Almășan! Judecătorii au luat decizia
Monden
Lovitură pentru fostul partener al Marinei Almășan! Judecătorii au luat decizia
„Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
Monden
„Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”
Monden
Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”
Monica Tatoiu, dezvăluiri cutremurătoare: „Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj” / De ce nu e de acord cu divorțul în familiile cu copii
Monden
Monica Tatoiu, dezvăluiri cutremurătoare: „Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj” / De ce nu e de acord cu divorțul în familiile cu copii
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”
Monden
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”
Soția lui Florin Prunea, acuzații dure. Ce spune despre Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
Monden
Soția lui Florin Prunea, acuzații dure. Ce spune despre Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
Oana Roman, revoltată de comportamentul unora la cinema: „Atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă, stai dracu’ acasă!”
Monden
Oana Roman, revoltată de comportamentul unora la cinema: „Atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă, stai dracu’ acasă!”
Ultima oră
19:27 - Pîslaru, replică dură pentru PSD, în scandalul banilor din PNRR: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”
18:59 - Ciolacu îl acuză pe Bolojan că „minte cu nerușinare” despre programul SAFE: „E disperat”
18:25 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 mai: Leii pot vindeca ceva care le-a făcut foarte mult rău în ultimii 2-3 ani (VIDEO)
17:37 - Târgu Mureș: Un pacient care plecase de bunăvoie dintr-un spital, în urmă cu o zi, a fost găsit mort. Mesajul polițiștilor
17:11 - Nicușor Dan merge în Armenia și va co-prezida o dezbatere. Agenda președintelui
16:51 - Avalanșă în Bucegi: Un locotenent-colonel al ISU Brașov a murit. Mesajul transmis de colegii lui
16:31 - O bătrână din Ploiești a rămas fără 70.000 de lei în urma unui șantaj. Cum au acționat suspecții
16:14 - Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
15:50 - 15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
15:20 - Mii de bucureșteni rămân fără apă rece și curent săptămâna viitoare. Lista zonelor afectate și intervalul orar al întreruperilor