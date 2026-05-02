O femeie de 70 de ani din Galați este primul pacient operat pe creier de un robot, în România. Intervenția a avut loc la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală.

De ce a fost nevoie de o astfel de procedură

Georgeta și-a pierdut de mai multe ori conștiința, iar medici au descoperit o leziune la nivelul creierului. Totuși, un diagnostic clar nu putea fi pus.

Așa că medicii au recurs la acest robot care permite realizarea unei biopsii pe creier cu o precizie milimetrică și riscuri reduse.

Cum acționează robotul

Robotul stabilește o traiectorie exactă până la leziune, evitând zonele sensibile ale creierului. Un laser indică punctul precis de intrare, unde se face o incizie de doar un centimetru, pe unde se introduce acul de biopsie.

Intervenția a durat aproximativ o oră și jumătate, sub controlul atent al medicilor, informează De acum, în funcție de diagnostic, medicii vor stabili ce tratament trebuie administrat.

„Pentru prima intervenție, mă simt un pic emoționată, cu ajutorul Dumnezeu. Și ne rugăm cu roboţelul ăla la stat”, a spus Georgeta.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că de anul acesta va fi disponibil programul AP ROBOTICA, dedicat chirurgiei asistate robotic.