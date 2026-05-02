Un număr de 71 de proiectile perforante şi 21 de proiectile explozive au fost descoperite în timpul săpăturilor pentru realizarea unui gard, în localitatea ieșeană Holboca.

Zeci de proiectile găsite în județul Iași

„Astăzi, 2 mai 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi, a fost semnalată descoperirea unor elemente de muniţie, ca urmare a unor lucrări de construcţii desfăşurate în localitatea Holboca, pe strada Câmpului. Muniţia a fost descoperită în urma efectuării unor săpături pentru realizarea unui gard”, a transmis

Specialiștii ajunși la fața locului au identificat și ridicat în condiţii de siguranţă 71 bucăţi proiectile perforante trasoare, calibru 75 mm, şi 21 de bucăţi proiectile explozive, calibru 75 mm. Muniția a fost depozitată și urmează să fie distrusă în condiții de siguranță.

Pompierii insistă că dacă găsim astfel de să nu le atingem sub nicio formă și să sunăm imediat la 112.