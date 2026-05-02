Traian Avarvarei
02 mai 2026, 20:50
Profesorul Adrian Papahagi. Sursă foto: B1 TV
Cuprins
  1. Papahagi : PNL va dispărea dacă îl trădează pe Bolojan și se aliază iar cu PSD
  2. Papahagi: PSD trebuie lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe

Profesorul Adrian Papahagi e de părere că PNL va dispărea ca partid dacă îl va abandona pe Ilie Bolojan și se va alia iar cu PSD. În opinia sa, în actuala criză politică PNL-ul trebuie pur și simplu să nu facă nimic și să lase PSD-ul „să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Papahagi : PNL va dispărea dacă îl trădează pe Bolojan și se aliază iar cu PSD

„În 2008 – o să ziceți că e istorie veche – PDL a câștigat 33%, 34% aproape, la alegeri și PNL 13%. Deci dreapta românească, PDL plus PNL, aveau împreună aproape 50%. Între timp, PNL a înghițit PDL, s-a asociat cu PSD și care e rezultatul? Se zbate la 20%.

Din două partide de dreapta care aveau aproape 50%, după atâția ani de alianță cu PSD-ul, ai unul singur care are în jur de 20%. Cine a luat voturile acelea care s-au pierdut? Nu le-a luat nici partidul lui Ludovic Orban, care nu a decolat, nu le-a luat nici PMP, care nu mai există, deci nu le-au luat facțiuni. O parte s-au dus la AUR și în zona de discurs național patriotic, pe care PNL și PDL trebuiau să-l acopere și nu l-au mai acoperit.

Asta este situația. Valeriu Stoica are dreptate. Dacă PNL mai rămâne asociat cu PSD, acest partid va dispărea. Dacă PNL îl trădează pe Bolojan și o parte din PNL rămân cu PSD, vor mai avea parte de doi ani și ceva de guvernare și să-și mai facă niște vile pe la Monaco, dar partidul va dispărea oricum și orice va construi Bolojan alternativ va fi peste PNL”, a susținut profesorul.

Papahagi: PSD trebuie lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe

„Sfatul meu prietenesc pentru ei, fiindcă nu vreau să dispară singurul partid cât de cât de centru dreapta european din România, este să stea civilizat în jurul lui Bolojan, să facă corp comun.

În acest moment, sondajele ultime despre care am auzit îi dau peste PSD. Lucrul acesta va continua, fiindcă PSD este în situația imposibilă azi. PSD cu AUR vor scădea. PSD să revină la guvernare nu mai are cu cine, că PNL-ul au spus că nu mai vor după ce au fost trădați. Deci în acest moment trebuie PSD lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe, absolut iresponsabile pentru România, absolut stupide politic și PNL-ul trebuie să rămână ferm în jurul lui Bolojan. E foarte simplu, practic nu trebuie să facă nimic. Asta e tot. Părerea mea!”, a mai afirmat Adrian Papahagi, pentru B1 TV.

