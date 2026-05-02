Traian Avarvarei
02 mai 2026, 23:57
Cuprins
  1. Ce reproșează Simion Guvernului
  2. Simion: E un jaf de proporții gigantice

George Simion, liderul AUR, a acuzat Guvernul Bolojan că dă „un tun financiar” prin alocarea contractelor din cadrul programului de apărare SAFE. Simion a acuzat inclusiv PSD-ul, partidul alături de care a depus o moțiune de cenzură pentru dărâmarea Guvernului Bolojan.

Ce reproșează Simion Guvernului

„Un tun financiar e dat românilor, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin.

Acum vorbim de peste 10 miliarde de euro luați împrumut de români pentru înarmarea țării”, a susținut George Simion, pe Facebook.

El a reproșat apoi că „dăm bani către Germania și Franța, principalul beneficiar fiind Rheinmetall”, companie germană.

Simion: E un jaf de proporții gigantice

„Cum ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporții gigantice? Nimeni nu vrea să își asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el nu a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, a mai susținut Simion.

El a acuzat apoi Guvernul că nu vrea să pună la dispoziția parlamentarilor AUR contractele din cadrul SAFE: „Vom face orice ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun și cum să îl oprim. Asta a făcut coaliția PSD-PNL-USR-UDMR – a jefuit România”.

George Simion și-a întrebat apoi susținătorii dacă AUR ar trebui să voteze moțiunea de cenzură depusă împreună cu PSD. Votul în Parlament are loc marți, 5 mai.

