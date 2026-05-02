E stare de alertă în 65 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, după ce serviciul de salubrizare a fost întrerupt și nu se mai colectează gunoiul. În medie, din aceste localități se colectează zilnic circa 150 de tone de deșeuri.

Stare de alertă în Bacău

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău a declarat stare de alertă în toate cele 65 de localități pentru următoarele 30 de zile.

Starea de alertă permite adoptarea unor măsuri rapide pentru remedierea situației, inclusiv contractarea de urgență a unor operatori de salubrizare sau mobilizarea resurselor locale și naționale, explică

Cum s-a ajuns aici

Localitățile rămân cu gunoiul nestrâns din pubele după ce contractul cu Romprest a expirat, iar ADIS a eșuat în organizarea unei noi achiziții publice.

Cele 65 de UAT-uri sunt municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești și 62 de comune.