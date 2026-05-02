E stare de alertă în 65 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, după ce serviciul de salubrizare a fost întrerupt și nu se mai colectează gunoiul. În medie, din aceste localități se colectează zilnic circa 150 de tone de deșeuri.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău a declarat stare de alertă în toate cele 65 de localități pentru următoarele 30 de zile.
Starea de alertă permite adoptarea unor măsuri rapide pentru remedierea situației, inclusiv contractarea de urgență a unor operatori de salubrizare sau mobilizarea resurselor locale și naționale, explică Ziarul de Bacău.
Localitățile rămân cu gunoiul nestrâns din pubele după ce contractul cu Romprest a expirat, iar ADIS a eșuat în organizarea unei noi achiziții publice.
Cele 65 de UAT-uri sunt municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești și 62 de comune.