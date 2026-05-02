Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi se află acum în custodia autorităților din Ungaria. Serviciul de Investigații Criminale Mureș s-a autosesizat.

Român acuzat de răpire

Este vorba despre un bărbat de 28 de ani din localitatea Lechința, județul Bistrița-Năsăud. El și-ar fi răpit fosta iubită de pe o autostradă din Linz, Austria.

„Autorităţile din Austria au transmis către I.P.J. Sibiu o informare cu privire la faptul că, la data de 1 mai 2026, în cursul serii, un tânăr, de 26 de ani, a sesizat organele de poliţie din Austria că prietena lui, de aceeaşi vârstă, a fost răpită de fostul său partener în timp ce aceasta se afla pe o autostradă din Linz”, a transmis IPJ Mureș, potrivit

Românul era vizat de un ordin de restricție și nu avea voie să se apropie de femeie sau de locuința ei. Ordinul e valabil în perioada 28 aprilie – 3 mai.

Cei doi se află în prezent în custodia autorităților din Ungaria, urmând a fi luate măsurile care se impun.

Poliția a deschis dosar penal de lipsire de libertate și continuă cercetările.