B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți în Ungaria

Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți în Ungaria

Traian Avarvarei
02 mai 2026, 22:35
Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți în Ungaria
Sursa foto simbol: Hepta - Sputnik / Stringer

Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi se află acum în custodia autorităților din Ungaria. Serviciul de Investigații Criminale Mureș s-a autosesizat.

Român acuzat de răpire

Este vorba despre un bărbat de 28 de ani din localitatea Lechința, județul Bistrița-Năsăud. El și-ar fi răpit fosta iubită de pe o autostradă din Linz, Austria.

„Autorităţile din Austria au transmis către I.P.J. Sibiu o informare cu privire la faptul că, la data de 1 mai 2026, în cursul serii, un tânăr, de 26 de ani, a sesizat organele de poliţie din Austria că prietena lui, de aceeaşi vârstă, a fost răpită de fostul său partener în timp ce aceasta se afla pe o autostradă din Linz”, a transmis IPJ Mureș, potrivit Agerpres.

Românul era vizat de un ordin de restricție și nu avea voie să se apropie de femeie sau de locuința ei. Ordinul e valabil în perioada 28 aprilie – 3 mai.

Cei doi se află în prezent în custodia autorităților din Ungaria, urmând a fi luate măsurile care se impun.

Poliția a deschis dosar penal de lipsire de libertate și continuă cercetările.

Tags:
Citește și...
15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
Externe
15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
(VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim
Externe
(VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim
Investigație CNN: Iranul a lovit baze americane din Orientul Mijlociu cu tehnologie chineză/ S-au înregistrat daune majore
Externe
Investigație CNN: Iranul a lovit baze americane din Orientul Mijlociu cu tehnologie chineză/ S-au înregistrat daune majore
Donald Trump a trimis o scrisoare Congresului prin care anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat oficial
Externe
Donald Trump a trimis o scrisoare Congresului prin care anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat oficial
Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă
Externe
Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă
Donald Trump a decis retragerea trupelor din Germania. Câți militari pleacă după ce Friedrich Merz a spus că „SUA sunt umilite de Iran”
Externe
Donald Trump a decis retragerea trupelor din Germania. Câți militari pleacă după ce Friedrich Merz a spus că „SUA sunt umilite de Iran”
O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
Externe
O cafenea din Stockholm este condusă de un manager AI care face angajări, dar și gafe. A comandat 6 000 de pachete de șervețele
Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții
Externe
Fără actori AI la Premiile Oscar! Academia de film americană impune reguli noi pentru viitoarele ediții
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Externe
O noua statuie semnată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Ce reprezintă noua lucrare instalată de artist (FOTO, VIDEO)
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Externe
Activisti protestează de 1 mai în întreagă lume. Ce au cerut și ce mesaje au transmis sindicaliștii (VIDEO)
Ultima oră
23:57 - Simion acuză coaliția, inclusiv PSD-ul cu care s-a aliat pentru moțiune, că „a jefuit România” și dă „un tun financiar” cu programul SAFE (VIDEO)
23:33 - Andreea Mantea, investigată pentru datorii de peste un milion de lei. Solicitarea ANAF în instanță
23:05 - Premieră în România: Pacient operat pe creier de un robot. „Mă simt un pic emoționată”
22:09 - Mihai Trăistariu, exasperat de festivalul din Mamaia Nord: „E ca un cutremur continuu. Depășesc orice limită” (VIDEO)
21:42 - 71 de proiectile perforante şi 21 de proiectile explozive, găsite din întâmplare într-o comună din Iaşi. Cum au fost descoperite (FOTO)
21:21 - Imagini revoltătoare din Parcul Vânători-Neamț. „Câți tâmpiți sunt în țara asta!” (VIDEO)
20:50 - Adrian Papahagi: „Dacă PNL mai rămâne asociat cu PSD, acest partid va dispărea. PSD trebuie lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe” (VIDEO)
20:24 - Stare de alertă într-un județ pentru că în zeci de localități nu mai are cine să colecteze gunoiul
19:56 - Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)
19:27 - Pîslaru, replică dură pentru PSD, în scandalul banilor din PNRR: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”