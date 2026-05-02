Traian Avarvarei
02 mai 2026, 21:21
Sursa foto: Captură video - Romsilva - Parcul Natural Vanatori Neamt / Facebook

O situație bizară surprinsă în Parcul Natural Vânători-Neamț a devenit subiect de dezbateri intense în online. Reprezentanții parcului au publicat un scurt clip în care apar trei femei încercând să urce o fetiță pe o sculpură mare în formă de zimbru.

Comportament nepermis în Parcul Natural Vânători-Neamț

„Vă rugăm să evitați comportamentele prezentate în videoclipul de mai jos! Zimbrul naturalizat este realizat din lemn, iar anumite părți se pot deteriora ușor. Orice deteriorare poate atrage răspundere !

Vă mulțumim pentru înțelegere,

Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț”, a transmis reprezentanții parcului, pe Facebook.

În comentarii, oamenii s-au arătat indignați:

„Nu-i puteți identifica , și dați la poliție ?”
„Câți tâmpiți sunt in țara asta!”
„Corpul e de adult contemporan, mintea a rămas în neolitic.”
„Ce sa le mai ceri la copii, dacă și adulții fac ce nu trebuie 🫣”

Alții, însă, au tratat situația în cheie ironică:

„Dacă era Călin președinte zimbrul ăla era real….”
„Ce nu face omul pentru o poza buna de pus pe facebook?”
„ghici cu cine voteaza”

