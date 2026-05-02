O situație bizară surprinsă în Parcul Natural Vânători-Neamț a devenit subiect de dezbateri intense în online. Reprezentanții parcului au publicat un scurt clip în care apar trei femei încercând să urce o fetiță pe o sculpură mare în formă de zimbru.
„Vă rugăm să evitați comportamentele prezentate în videoclipul de mai jos! Zimbrul naturalizat este realizat din lemn, iar anumite părți se pot deteriora ușor. Orice deteriorare poate atrage răspundere !
Vă mulțumim pentru înțelegere,
Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț”, a transmis reprezentanții parcului, pe Facebook.
În comentarii, oamenii s-au arătat indignați:
„Nu-i puteți identifica , și dați la poliție ?”
„Câți tâmpiți sunt in țara asta!”
„Corpul e de adult contemporan, mintea a rămas în neolitic.”
„Ce sa le mai ceri la copii, dacă și adulții fac ce nu trebuie 🫣”
Alții, însă, au tratat situația în cheie ironică:
„Dacă era Călin președinte zimbrul ăla era real….”
„Ce nu face omul pentru o poza buna de pus pe facebook?”
„ghici cu cine voteaza”