O situație bizară surprinsă în Parcul Natural Vânători-Neamț a devenit subiect de dezbateri intense în online. Reprezentanții parcului au publicat un scurt clip în care apar trei femei încercând să urce o fetiță pe o sculpură mare în formă de zimbru.

Comportament nepermis în Parcul Natural Vânători-Neamț

„Vă rugăm să evitați comportamentele prezentate în videoclipul de mai jos! Zimbrul naturalizat este realizat din lemn, iar anumite părți se pot deteriora ușor. Orice deteriorare poate atrage răspundere !

Vă mulțumim pentru înțelegere,

Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț”, a transmis reprezentanții parcului, pe Facebook.

În comentarii, oamenii s-au arătat indignați:

„Nu-i puteți identifica , și dați la poliție ?”

„Câți tâmpiți sunt in țara asta!”

„Corpul e de adult contemporan, mintea a rămas în neolitic.”

„Ce sa le mai ceri la copii, dacă și adulții fac ce nu trebuie 🫣”

Alții, însă, au tratat situația în cheie ironică:

„Dacă era Călin președinte zimbrul ăla era real….”

„Ce nu face omul pentru o poza buna de pus pe facebook?”

„ghici cu cine voteaza”