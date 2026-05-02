Mihai Trăistariu s-a plâns că n-a putut dormi toată noaptea din cauza zgomotului de la festivalul din Mamaia Nord. Cântărețul mai locuiește pe acolo, unde are și câteva apartamente pe care le închiriază turiștilor. Noaptea trecută, spune că n-a putut dormi din cauza muzicii și e exasperat că știe că mai urmează o noapte albă. El le-a cerut autorităților locale să mute festivalurile dintre blocuri.

Mihai Trăistariu: E ca un cutremur continuu

„N-am dormit toată noaptea ! Festivalu’ din Mamaia Nord a zguduit toată stațiunea. 🤣🙈💜

De la 9 seara pân’ la 8 dimineața ține. Pe 1 și 2 mai. Ideea nu e rea. Mamaia Nord merită un festival de anvergură…

Dar… parcă nu între blocuri.🙏🙏🙏 Puteau să-l ducă cumva în capătul stațiunii. Că cine vrea bubuială … merge oriunde după festival !🙏

În fine… O să dorm azi să recuperez noaptea pierdută ! N-am închis un ochi ! N-ai cum să dormi ! E ca un cutremur continuu de 8 grade pe scara Richter. 🤣🤣🤣

Toate blocurile din zonă sar odată cu bașii !!! Decibelii depășesc orice limită ! M-aș mira să nu se fi crăpat pereții în toate locuințele !!!”, a scris artistul, pe Facebook.

El a precizat că acum înțelege de ce festivalul Nostalgia se ține în Pădurea Băneasa, ori de ce „Neversea” a fost pe plajă, departe de locuințe.

Mihai Trăistariu, apel către primărie

„Înțeleg perfect distracția că și io am cântat Bananele, Banii și fetele, La mare – la soare și Tornero-ul… în sute de cluburi și discoteci. Dar trebuie luat în calcul că există și oameni care vor și TREBUIE SĂ DOARMĂ !

Suntem mii de oameni care locuim în Mamaia Nord. Da, aici, la blocurile astea !!! 💜 Pricep și că sunt mulți bani la mijloc și că e păcat să-i rateze primăria !

* Deși nu se investește nimic în străzi, parcuri în Mamaia Nord ! Însă… Lucrurile trebuie bine cântărite ! Eu ” cre’ că ” la anu’ trebuie mutat acest festival la capătul stațiunii Mamaia Nord, unde nu sunt blocuri de locuințe ! Departe, pe câmp. Sau pe plajă, în capăt !!! 🙏 Ca să ne odihnim și noi, ăștia care avem alte perspective ! 🙏🙏🙏

HASHTAG.PRIMARIA.NAVODARI !!!!!!!!”, a mai scris Mihai Trăistariu, pe Facebook.