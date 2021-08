Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic. De ce este importantă mâncarea și cât de des ar trebui să mergem la dentist (VIDEO)

Alina Bădic și invitatele sale, dr. stomatolog Adriana Celibidache și dr. farmacist Ioana Cacovean, au discutat în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade” despre ce înseamnă un stil de viață cu adevărat sănătos, abordând printre altele subiecte precum importanța alimentației și a mersului la dentist.

Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: „Putem mâncarea s-o asemănăm cu petrolul, iar energia rezultată cu benzina”

„De foarte multe ori ținem diete, ne ocupăm, totuși, de aceste diete, suntem chiar foarte stresați să nu consumăm pâine sau să nu mâncăm dulciuri ș.a.m.d., dar eu cred că este puțin mai mult de atât un regim de viață cu adevărat sănătos”, a spus Alina Bădic, sâmbătă seară, pe B1 TV.

Ioana Cacovean a vorbit despre importanța mâncării și spune că, dacă am compara corpul uman cu o mașină, am putea s-o asemănăm cu petrolul, iar energia rezultată ar putea fi asemuită benzinei.

„Voi începe prin a spune că este foarte important deoarece prin mâncare, practic, aducem energie în corp. Dacă facem o comparație cu o mașină, putem să considerăm că noi ne hrănim la nivel celular cu glucoză. Practic, tot ceea ce ingerăm trebuie să ajungă la nivel de glucoză, de moleculă de glucoză. Acest lucru se întâmplă într-un mod miraculos, adică bănuiesc că oricine studiază vede această minunăție care este corpul uman și cum mâncarea este transformată în energie. Putem mâncarea s-o asemănăm cu petrolul, iar energia rezultată cu benzina. Acest lucru se întâmplă datorită sistemului digestiv”, a afirmat Ioana Cacovean.

Adriana Celibidache a vorbit despre importanța mersului la dentist.

„Noi făceam reevaluările acestea, profilaxiile, la o distanță de șase luni, dar de 5-6 ani simțim nevoia să facem din 3 în 3 luni. Alimentația s-a schimbat foarte mult, probabil că alimentele nu mai sunt atât de bune calitativ. E o cantitate mare de carbohidrați care se consumă și glucoza este foarte nocivă, ea ducând în final la apariția proceselor carioase. În momentul în care pacientul vine din 3 în 3 luni, atunci este foarte bine pentru că noi la orice cavitate incipientă, la orice simptom, simptomatologie de apariție a parodontopatiei, o sesizăm imediat și luăm măsuri. În același timp, în tratamentul de profilaxie, noi facem concomitent cu detartrajul periajul știut de toată lumea, mai facem o decontaminare cu o tehnologie laser”, a zis Adriana Celibidache.