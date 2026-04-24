Vasile Bănescu, reacție la afirmația batjocoritoare a lui George Simion: Indică vidul moral şi barbaria unei minţi needucate

Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 22:37
Vasile Bănescu, membru CNA. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce declarase George Simion
  2. Cum a reacționat Nicușor Dan la insulta lui George Simion

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, acum membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), s-a arătat extrem de indignat de noul derapaj al liderului AUR, George Simion, care l-a numit pe președintele Nicușor Dan „paraplegic” în bătaie de joc.

„Paraplegia

indică starea medicală cumplită a unei persoane aflată într-o imensă suferință.

Batjocorirea acestei categorii de persoane suferinde, cu trimitere obraznică la șeful statului, indică vidul moral și barbaria unei minți needucate care pozează cabotin în false poziții ale solidarității și empatiei cu masele, ignorând radical persoana concretă, reală.

Un semn gravisim al imposturii morale care intră în toți ochii deschiși la realitate.

Ignoranța și orbirea masificate nasc monștri”, a scris Vasile Bănescu, pe Facebook.

Ce declarase George Simion

Liderul AUR afirmase că România e condusă de un individ paraplegic pus la Cotroceni: „Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celălalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie – n.r) într-o reacţie publică”.

Declarația a ajuns în vizorul Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Cum a reacționat Nicușor Dan la insulta lui George Simion

Întrebat într-o conferință de presă despre ieșirea lui Simion, Nicușor Dan a răspuns: „Declarația (…) e sub orice nivel de dialog. Adică noi, politicienii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii ăștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii ăștia. Dincolo de asta, ca fenomen general și nu numai în România se întâmplă, recurgi la injurii și fel de fel de metafore din astea îndoielnice când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”.

