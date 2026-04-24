Carmen Șerban a povestit că s-a apropiat de Dumnezeu, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Până atunci, spune că a avut o credință superficială, ca majoritatea oamenilor, iar când medicii au îndrumat-o pe calea credinței chiar a fost revoltată.

Cum s-a apropiat Carmen Șerban de Dumnezeu

„Doctorii care m-au diagnosticat la momentul ăla cu cancer m-au trimis la Dumnezeu și eu îi înjuram în momentul ăla. Nu înțelegeam care e treaba cu Dumnezeu, aveam o credință foarte slabă, mergeam și eu la Paște și la Crăciun, ca fiecare. Așa suntem noi oamenii, până nu dăm de un necaz nu zicem ”Doamne ajută-mă”. Majoritatea spun că nu există Dumnezeu, dar când au necaz spun ”Doamne apără-mă”.

Spuneam și eu că există Dumnezeu, dar nu simțeam cu adevărat asta și nu înțelegeam ce înseamnă credința profundă. Sunt oameni care spun că nu există Dumnezeu, dar îl folosesc în fiecare zi, chiar și când înjură, și asta spune tot”, a susținut cântăreața, pentru

Carmen Șerban: Aveam o tumoare de 5 mm, benignă, care în 6 luni s-a făcut de 18

Carmen Șerban a fost diagnosticată cu cancer în 2014, iar în doi ani s-a vindecat.

„Eu m-am dus să fac un banal Papanicolau și de acolo, făcând o analiză mai amplă, au depistat că am o tumoare de 5 mm, benignă, care în șase luni s-a făcut de 18. Prima dată m-am speriat mai puțin, dar după șase luni, când am aflat că a trecut din stadiul benign în malign și de la 5 la 18 în 6 luni, cam mult, era vorba de 13 mm în 6 luni, a fost destul de mult și mi-am dat seama că e vorba de ceva galopant. Nici atunci medicii, directorul unui mare spital din București, nu a vrut să îmi facă citostatice, tot la Dumnezeu mă trimitea”, a povestit Carmen Șerban, într-un mai vechi.