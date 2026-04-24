Acasa » Monden » Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”

Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”

Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 23:27
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”
Carmen Șerban. Sursa foto: Carmen Șerban / Facebook
Cuprins
  1. Cum s-a apropiat Carmen Șerban de Dumnezeu
  2. Carmen Șerban: Aveam o tumoare de 5 mm, benignă, care în 6 luni s-a făcut de 18

Carmen Șerban a povestit că s-a apropiat de Dumnezeu, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Până atunci, spune că a avut o credință superficială, ca majoritatea oamenilor, iar când medicii au îndrumat-o pe calea credinței chiar a fost revoltată.

Cum s-a apropiat Carmen Șerban de Dumnezeu

„Doctorii care m-au diagnosticat la momentul ăla cu cancer m-au trimis la Dumnezeu și eu îi înjuram în momentul ăla. Nu înțelegeam care e treaba cu Dumnezeu, aveam o credință foarte slabă, mergeam și eu la Paște și la Crăciun, ca fiecare. Așa suntem noi oamenii, până nu dăm de un necaz nu zicem ”Doamne ajută-mă”. Majoritatea spun că nu există Dumnezeu, dar când au necaz spun ”Doamne apără-mă”.

Spuneam și eu că există Dumnezeu, dar nu simțeam cu adevărat asta și nu înțelegeam ce înseamnă credința profundă. Sunt oameni care spun că nu există Dumnezeu, dar îl folosesc în fiecare zi, chiar și când înjură, și asta spune tot”, a susținut cântăreața, pentru CanCan.

Carmen Șerban: Aveam o tumoare de 5 mm, benignă, care în 6 luni s-a făcut de 18

Carmen Șerban a fost diagnosticată cu cancer în 2014, iar în doi ani s-a vindecat.

„Eu m-am dus să fac un banal Papanicolau și de acolo, făcând o analiză mai amplă, au depistat că am o tumoare de 5 mm, benignă, care în șase luni s-a făcut de 18. Prima dată m-am speriat mai puțin, dar după șase luni, când am aflat că a trecut din stadiul benign în malign și de la 5 la 18 în 6 luni, cam mult, era vorba de 13 mm în 6 luni, a fost destul de mult și mi-am dat seama că e vorba de ceva galopant. Nici atunci medicii, directorul unui mare spital din București, nu a vrut să îmi facă citostatice, tot la Dumnezeu mă trimitea”, a povestit Carmen Șerban, într-un interviu mai vechi.

Monden
Dan Negru, despre viața în SUA și Canada: „Nu aș putea să mă adaptez”
Monden
Carmen Șerban a dezvăluit ritualul său prin care alungă energiile negative: „Faceți și voi la fel”
Monden
Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)
Monden
O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
Monden
Ion Țiriac surprinde pe toată lumea. Ce spune despre adevăratul lux și viața de miliardar: „Sunt un om care nu are nevoie de extremităţi”
Monden
Momente de panică pentru Tudor Gheorghe. A leșinat în camera de hotel din Iași și a ajuns de urgență la spital
Monden
Mircea Solcanu, dezvăluiri despre boala teribilă de care suferă: „Există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum”
Monden
Ioana Năstase nu renunță la divorț, deși a petrecut Paștele cu Ilie Năstase: „Ne vom întâlni la tribunal”
Monden
Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)
Monden
Ani Crețu, cunoscută ca Urinela din „Vacanța Mare”, s-a schimbat complet. Cum arată acum și cu ce se ocupă actrița (FOTO)
