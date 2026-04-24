Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile

Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 23:00
Sursa Foto: Hepta.ro/ JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Planurile lui Ion Țiriac, la 87 de ani
  2. Ion Țiriac, despre „singurul lux” pe care îl are

La aproape 87 de ani, Ion Țiriac a susținut că nu-l mai interesează business-ul deloc, vrea să iasă la pensie și să lase afacerile pe mâinile fiului, iar el doar să călătorească.

Planurile lui Ion Țiriac, la 87 de ani

„Mă pregătesc să ies la pensie. Mai am două sau trei săptămâni. Urmează să fac 87 de ani și se pare că am ajuns ca să am și eu un pic mai mult timp. Nu fac nimic altceva decât… Voiajez tot timpul cum am voiajat în ultimii 75 de ani, cu mai multe probleme decât aveam înainte. (…)

Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani. Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi, să vedem cum fac treaba asta”, a spus Ion Țiriac într-un interviu pentru GSP citat de Click!.

Ion Țiriac, despre „singurul lux” pe care îl are

În același interviu, întrebat ce simte când este numit „miliardar”, fostul tenismen a răspuns: „Nu ştiu despre ce vorbeşte lumea. Eu am fost bogat, o repet, în prima zi când am intrat într-un restaurant şi nu m-am uitat la preţul meniului. Eu sunt un om care nu are nevoie de extremităţi. Singurul lux pe care îl am e să călătoresc cu avionul privat, nu îmi mai place să stau prin aeroporturi, o fac de 40 de ani. Am vreo trei avioane, dar mereu trebuie să mai repare unul, altul”.

