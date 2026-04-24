Ludovic Orban, atac dur la Nicușor Dan! Fostul premier a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că nu a gestionat corect criza politică declanșată de PSD. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV.

Orban susține că șeful statului s-a îndepărtat de promisiunile făcute alegătorilor și a preferat să mențină o relație conciliantă cu social-democrații, în loc să apere principiile asumate.

Orban, atac dur la Nicușor Dan. De ce spune că președintele „a făcut totul aproape pe dos”

Întrebat despre rolul de mediator al președintelui în actuala criză politică, Orban a afirmat:

“Preşedintele României, lăsând la o parte haina constituţională, trebuie să acţioneze pentru bine în societate şi mai ales trebuie să acţioneze, în special, conform aşteptărilor celor care l-au susţinut, conform angajamentelor pe care le-a luat.

Nicuşor Dan a făcut totul aproape pe dos. N-a făcut altceva decât să încerce să-i satisfacă pe PSD-iști, în niciun caz pe cei care l-au sprijinit.

E aici doamna Șercan. Am spus public în momentul în care Nicușor Dan a tolerat plagiatul ministrului Justiției, că a pierdut meciul pentru numirea unor procurori, care, într-adevăr, să relanseze lupta anticorupției și care să poată să facă ordinea în Justiție.

N-a scos un sunet, în condiția unui plagiat evident, pentru cine? Pentru ministrul Justiției, cel care trebuie să facă dreptate, să asigure respectarea legii. Un sunet n-a scos, nicio critică. Nu a mișcat un deget.”, a declarat Ludovic .

Ce ar fi trebuit să facă Nicușor Dan, potrivit lui Orban

„Trebuia să-l demită instantaneu și să încerce să preia interimatul în procedurile respective un om care, într-adevăr, se vrea să facă reformă.

Nu să numești cum i-a numit, adică lipsa lui de respect față de noi, față de oamenii care l-am sprijinit în mare parte pentru că a promis lucrul ăsta, că face ordine în Justiție, pur și simplu ne-a sfidat. În nici 24 de ore să numești procurorii șefi pe toți, inclusiv pe Voineag și pe Florența, pe care i-a criticat public. Să-i numești în nici 24 de ore, când tu ai stat 4 luni jumate să-ți numești consilierii și ai numit pe niște oameni pe care îi cunoșteai oricum, pe care trebuia să-i numești din prima zi. Nesemnificative schimbări.

Nu înțelege de ce l-a votat lumea. Nu înțelege lucrul ăsta. Se gândește cum să aibă cele mai mici probleme. A fi președinte nu e ceva confortabil. Păi el a fost nașul coaliției. În mare parte, PSD face ceea ce face, adică, practic, PSD a creat o criză politică, fără niciun fel de motiv, în mare parte din cauza atitudinii pe care a avut-o Nicușor Dan în relația cu PSD.”, a mai adăugat fostul premier.

Orban, atac dur la Nicușor Dan. Cum explică fostul premier actuala criză politică

Fostul premier consideră că actuala situație politică este rezultatul direct al modului în care președintele a gestionat relația cu PSD și a tolerat derapajele acestui partid.

“Nu este normal, ca tu care ai fost nașul acestei coaliții…să ne aducem aminte că negocierile au durat o lună de zile, s-au desfășurat la Cotroceni. Și, până la urmă, președintele, într-un fel, a dat undă verde și a fost garantul prevederilor din protocol. Păi când PSD calcă în picioare protocolul în fiecare săptămână, negociază cu AUR la buget, votează împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, care, culmea, e și USR-ul, partidul care l-a sprijinit pe Nicușor Dan. Îl atacă pe premier, blochează pachetul 3 pe reforma din administrație și așa mai departe. Nu vreau să intru în toate detaliile.

Și tu nu scoți un sunet? Nici măcar o dată, public, nu critici niște atitudini incorecte, profund împotriva bunului simt și mai ales împotriva prevederilor din protocolul de și din programul de guvernare. Tu care ești garantul respectării…”, a mai spus fostul prim-ministru.

De ce spune Orban că PSD profită de „slăbiciunea” președintelui?

În opinia lui Orban, lipsa unei reacții ferme din partea președintelui a încurajat acțiunile PSD, care ar testa constant limitele puterii.

“Păi la ce te aștepți? PSD nu știe decât o singură limbă: Limba puterii. PSD nu-i respectă decât pe cei cărora le este frică. Dacă încerci să-i cauți între coarne, dacă încerci să fii dispus la compromis cu PSD, dacă faci cederi în fața PSD, ai pierdut meciul, pentru că tu crezi că le dai degetul și ei îți apucă toată mâna.

Iată ce se întâmplă astăzi. Dacă ar fi putut să țină PSD-ul în șah, să împiedice o astfel de mișcare complet distrugătoare pentru buna guvernare și pentru perspectivele de dezvoltare ale României, când noi mergem pe sârmă, într-o conjunctură internațională extrem de complicată, cu consecințe în economie, în politică, în tot ceea ce înseamnă, cu o economie firavă, cu niște dezechilibre majore…. Dacă el ar fi reușit să țină PSD prin această atitudine conciliantă, hai, aș fi zis, bă, nu e pe gustul meu, dar nici măcar asta n-a făcut și nici măcar ăla nu spune nimic.

Nu poți să tratezi partidele din coaliție egal.

Celelalte partide din coaliție au respectat protocolul, rămân la guvernare, nu au criticat public măsurile guvernamentale care au fost hotărâte în coaliție și care erau prevăzute în programul de guvernare. PSD a acționat permanent ca un factor de distrugere și tu, președintele României, nu spui nimic? Îi tratezi pe toți ca pe parteneri egali? Nu este admisibil.

În mare parte, PSD își permite să facă lucrurile astea și din cauza slăbiciunii lui Nicușor.”, a mai precizat Ludovic Orban.