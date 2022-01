Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Paradoxul nefericirii profunde a omului care are tot ce-i trebuie (VIDEO)

Alina Bădic a discutat cu teologul Vasile Bănescu, în ediția specială de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, despre problemele cu care se confruntă omul din punct de vedere spiritual în societatea modernă. Una dintre cele mai importante teme de discuție a fost despre sentimentul de tristețe profundă cu care se confruntă tot mai multe persoane, în ciuda bunăstării materiale.

„Mi se pare pericolul cel mai mare al societății: multă lume, are tot ce îi este necesar şi totuşi se instalează nefericirea care nu mai pleacă. Tristețea omului care are tot ce-i trebuie este un paradox: să ai tot ce-ți trebuie şi și să fii fundamental nefericit. Este greu să-i explici unui om care are tot ce-i trebuie de ce este nefericit permanent, de ce i se întâmplă tot felul de necazuri care au legătură cu planuri personal. Pe undeva omul greșește. Faptul că suntem copleșiți de tentații şi atât de puţin timp mai rămâne pentru suflet, cred că este răspunsul cel mai ferm pe care îl putem da unei persoane nefericite, care are tot ce-i trebuie, pentru că toată energia s-a dus”, a spus Alina Badic.