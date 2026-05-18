B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola

SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola

Răzvan Adrian
18 mai 2026, 23:21
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Măsură de urgență pentru limitarea riscurilor epidemiologice
  2. Focar nou de Ebola în Africa Centrală și reacția SUA
  3. Excepții și măsuri suplimentare de securitate sanitară

SUA au introdus restricții temporare de călătorie pentru persoane care vin din mai multe state africane, după apariția unui nou focar de Ebola în Africa Centrală. Decizia vizează limitarea riscului de răspândire, în timp ce autoritățile sanitare internaționale încearcă să controleze situația din teren, informează Agerpres.

Măsură de urgență pentru limitarea riscurilor epidemiologice

Autoritățile americane au decis suspendarea temporară a intrării pe teritoriul SUA pentru anumite categorii de călători care au tranzitat recent Republica Democratică Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Restricția este aplicată pe o perioadă de 30 de zile și vizează persoanele care au fost în aceste state în ultimele trei săptămâni, spune The Independent.

Decizia a fost confirmată de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, care au precizat că, deși măsura este una preventivă, riscul pentru populația generală rămâne considerat scăzut.

Focar nou de Ebola în Africa Centrală și reacția SUA

Măsura SUA vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat stare de urgență de sănătate publică în estul Republicii Democrate Congo, unde un nou focar de Ebola a generat îngrijorare la nivel global. Autoritățile internaționale suspectează că virusul a provocat aproximativ 80 de decese și s-a extins în zone din Uganda.

În acest context, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a decis intensificarea controalelor și a măsurilor de prevenție, inclusiv monitorizare la intrarea în țară, testare și urmărirea contactelor.

Excepții și măsuri suplimentare de securitate sanitară

Deși restricțiile sunt extinse, există mai multe excepții pentru cetățeni americani, rezidenți permanenți legali, personal militar și angajați guvernamentali, precum și familiile acestora.

Pe lângă restricțiile de călătorie, SUA au activat și un set amplu de măsuri sanitare interne pentru a preveni orice posibilă răspândire a virusului pe teritoriul național.

Autoritățile au anunțat consolidarea sistemelor de screening în aeroporturi, intensificarea capacității de testare în laboratoare și pregătirea spitalelor pentru eventuale cazuri suspecte, în paralel cu trimiterea de echipe medicale în zonele afectate.

Tags:
Citește și...
(VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze
Externe
(VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
Externe
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Externe
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
Externe
Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
Externe
Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse
Externe
Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse
Ceasul care a provocat haos în magazine. Bătăi, cozi uriașe și intervenții ale poliției după lansarea acestuia (VIDEO)
Externe
Ceasul care a provocat haos în magazine. Bătăi, cozi uriașe și intervenții ale poliției după lansarea acestuia (VIDEO)
Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți
Externe
Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți
Un grup de români este acuzat că a înjunghiat un jurnalist la Londra la comanda Iranului. Ce au dezvăluit procurorii?
Externe
Un grup de români este acuzat că a înjunghiat un jurnalist la Londra la comanda Iranului. Ce au dezvăluit procurorii?
O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident
Externe
O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident
Ultima oră
23:30 - Secretul Ginei Pistol pentru o siluetă de invidiat: „Atunci când n-am fost bine, cumva, mă refugiam în mâncare”
23:30 - (VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze
22:58 - Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să-l desemneze pe Grindeanu premier: PSD-iștii trebuie să-și asume consecințele propriilor acțiuni
22:56 - Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
22:53 - România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării
22:32 - Aris Eram a părăsit Survivor cu o mică avere. Câți bani a primit pentru cele 19 săptămâni
22:21 - Cum a reușit un tânăr cu 8 clase să se infiltreze în toate structurile poliției. Făcea razii și percheziții, avea stație și uniformă luate de pe OLX
22:20 - Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
22:04 - Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
21:51 - Războiul din Iran lovește economia globală. Costurile depășesc 25 miliarde de dolari, iar efectele se simt indirect până în Europa de Est