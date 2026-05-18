SUA au introdus restricții temporare de călătorie pentru persoane care vin din mai multe state africane, după apariția unui nou focar de Ebola în Africa Centrală. Decizia vizează limitarea riscului de răspândire, în timp ce autoritățile sanitare internaționale încearcă să controleze situația din teren, informează Agerpres.

Măsură de urgență pentru limitarea riscurilor epidemiologice

Autoritățile americane au decis suspendarea temporară a intrării pe teritoriul SUA pentru anumite categorii de călători care au tranzitat recent Republica Democratică Congo, Uganda și Sudanul de Sud. Restricția este aplicată pe o perioadă de 30 de zile și vizează persoanele care au fost în aceste state în ultimele trei săptămâni, spune .

Decizia a fost confirmată de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, care au precizat că, deși măsura este una preventivă, riscul pentru populația generală rămâne considerat scăzut.

Focar nou de Ebola în Africa Centrală și reacția SUA

Măsura SUA vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat stare de urgență de sănătate publică în estul Republicii Democrate Congo, unde un nou focar de Ebola a generat îngrijorare la nivel global. Autoritățile internaționale suspectează că virusul a provocat aproximativ 80 de decese și s-a extins în zone din .

În acest context, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a decis intensificarea controalelor și a măsurilor de prevenție, inclusiv monitorizare la intrarea în , testare și urmărirea contactelor.

Excepții și măsuri suplimentare de securitate sanitară

Deși restricțiile sunt extinse, există mai multe excepții pentru cetățeni americani, rezidenți permanenți legali, personal militar și angajați guvernamentali, precum și familiile acestora.

Pe lângă restricțiile de călătorie, SUA au activat și un set amplu de măsuri sanitare interne pentru a preveni orice posibilă răspândire a virusului pe teritoriul național.

Autoritățile au anunțat consolidarea sistemelor de screening în aeroporturi, intensificarea capacității de testare în laboratoare și pregătirea spitalelor pentru eventuale cazuri suspecte, în paralel cu trimiterea de echipe medicale în zonele afectate.