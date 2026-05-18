B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » (VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze

(VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze

Flavia Codreanu
18 mai 2026, 23:30
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
(VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze
Protest al fermierilor francezi la Arcul de Triumf din Paris. Sursa foto: Hepta.ro / DPA Images / Thomas Samson
Cuprins
  1. Un francez a reușit performanța de a înota 80 de kilometri
  2. Cum a simțit sportivul experiența
  3. Ce regim strict a urmat sportivul

Un francez a reușit o performanță uluitoare de a înotat 80 de kilometri în 22 de ore. Sportivul a rezistat în apă aproape o zi întreagă, timp în care a slăbit 5 kilograme și a fost urzicat de meduze.

Un francez a reușit performanța de a înota 80 de kilometri

Fostul participant la Jocurile Olimpice din 2008 a intrat în istorie după ce a înfruntat o apă cu temperaturi de 27-28°C. Deși a slăbit 5 kilograme în timpul cursei și a suferit numeroase arsuri, sportivul a anunțat că starea lui de sănătate este una bună.

Înotătorul a descris cu mult calm efectele fizice pe care le-a resimțit imediat după ce a ieșit din apă, scrie Le Parisien. 

„Am limba puțin umflată și mucoasele nazale iritate. În rest, doar câteva arsuri de la meduze și înțepături de furnici de mare pe brațe și picioare. Dar nu e nimic grav”, a declarat sportivul pentru publicația franceză Ouest-France.

Cum a simțit sportivul experiența

Gilles Rondy a făcut aproape 75.000 de mișcări de brațe pentru a duce la capăt traseul extrem de lung. Acesta a mărturisit că efortul s-a resimțit abia după ce s-a odihnit, dar a găsit metode inedite pentru a-și menține mintea ocupată în timpul orelor petrecute în ocean.

Sportivul a povestit cum a încercat să caute țestoase pe fundul mării și cum a fost salvat de frumusețea naturii pe timp de noapte.

„A doua zi am simțit că mă doare puțin. În noaptea întunecată, când înoți, planctonul face bule verzi. Era frumos. Ne ocupăm timpul cum putem”, a adăugat Gilles Rondy.

Ce regim strict a urmat sportivul

Pentru a rezista, înotătorul a urmat un regim strict, hidratându-se la fiecare 20 de minute și mâncând la fiecare două ore. Chiar și așa, el a pierdut 5 kilograme, pe care însă a precizat că le-a recuperat rapid.

Gilles Rondy deține în prezent și recordul francez pentru traversarea Canalului Mânecii. Pentru el urmează o nouă provocare uriașă în luna august, când intenționează să înoate 180 de kilometri între Corsica și Nisa, o aventură care îi poate consolida statutul de legendă în sport.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Gilles Rondy (@gillesrondy)

Tags:
Citește și...
SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola
Externe
SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
Externe
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Externe
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
Externe
Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
Externe
Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse
Externe
Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse
Ceasul care a provocat haos în magazine. Bătăi, cozi uriașe și intervenții ale poliției după lansarea acestuia (VIDEO)
Externe
Ceasul care a provocat haos în magazine. Bătăi, cozi uriașe și intervenții ale poliției după lansarea acestuia (VIDEO)
Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți
Externe
Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți
Un grup de români este acuzat că a înjunghiat un jurnalist la Londra la comanda Iranului. Ce au dezvăluit procurorii?
Externe
Un grup de români este acuzat că a înjunghiat un jurnalist la Londra la comanda Iranului. Ce au dezvăluit procurorii?
O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident
Externe
O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident
Ultima oră
23:30 - Secretul Ginei Pistol pentru o siluetă de invidiat: „Atunci când n-am fost bine, cumva, mă refugiam în mâncare”
23:21 - SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola
22:58 - Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să-l desemneze pe Grindeanu premier: PSD-iștii trebuie să-și asume consecințele propriilor acțiuni
22:56 - Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
22:53 - România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării
22:32 - Aris Eram a părăsit Survivor cu o mică avere. Câți bani a primit pentru cele 19 săptămâni
22:21 - Cum a reușit un tânăr cu 8 clase să se infiltreze în toate structurile poliției. Făcea razii și percheziții, avea stație și uniformă luate de pe OLX
22:20 - Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
22:04 - Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
21:51 - Războiul din Iran lovește economia globală. Costurile depășesc 25 miliarde de dolari, iar efectele se simt indirect până în Europa de Est