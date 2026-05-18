Un francez a reușit o performanță uluitoare de a 80 de kilometri în 22 de ore. Sportivul a rezistat în apă aproape o zi întreagă, timp în care a slăbit 5 kilograme și a fost urzicat de meduze.

Fostul participant la Jocurile Olimpice din 2008 a intrat în istorie după ce a înfruntat o apă cu temperaturi de 27-28°C. Deși a slăbit 5 kilograme în timpul cursei și a suferit numeroase arsuri, sportivul a anunțat că starea lui de sănătate este una bună.

Înotătorul a descris cu mult calm efectele fizice pe care le-a resimțit imediat după ce a ieșit din apă.

„Am limba puțin umflată și mucoasele nazale iritate. În rest, doar câteva arsuri de la meduze și înțepături de furnici de mare pe brațe și picioare. Dar nu e nimic grav”, a declarat sportivul pentru publicația franceză Ouest-France.

Cum a simțit sportivul experiența

Gilles Rondy a făcut aproape 75.000 de mișcări de brațe pentru a duce la capăt traseul extrem de lung. Acesta a mărturisit că efortul s-a resimțit abia după ce s-a odihnit, dar a găsit metode inedite pentru a-și menține mintea ocupată în timpul orelor petrecute în ocean.

Sportivul a povestit cum a încercat să caute țestoase pe fundul mării și cum a fost salvat de frumusețea naturii pe timp de noapte.

„A doua zi am simțit că mă doare puțin. În noaptea întunecată, când înoți, planctonul face bule verzi. Era frumos. Ne ocupăm timpul cum putem”, a adăugat Gilles Rondy.

Ce regim strict a urmat sportivul

Pentru a rezista, înotătorul a urmat un regim strict, hidratându-se la fiecare 20 de minute și mâncând la fiecare două ore. Chiar și așa, el a pierdut 5 kilograme, pe care însă a precizat că le-a recuperat rapid.

Gilles Rondy deține în prezent și recordul francez pentru traversarea Canalului Mânecii. Pentru el urmează o nouă provocare uriașă în luna august, când intenționează să înoate 180 de kilometri între Corsica și Nisa, o aventură care îi poate consolida statutul de legendă în sport.