Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să-l desemneze pe Grindeanu premier: PSD-iștii trebuie să-și asume consecințele propriilor acțiuni

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 22:58
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ciucu: PSD trebuie să-și asume răspunderea
  2. Ciucu spune că Grindeanu e un zombie politic
  3. De ce un tehnocrat nu e o soluție
  4. Ciucu își critică unii colegi din PNL

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei, i-a cerut președintelui Nicușor Dan să îl desemneze pe Sorin Grindeanu, șeful PSD, pentru formarea unui nou guvern, argumentând că PSD și AUR au demonstrat, la moțiunea de cenzură, că au majoritate parlamentară.

Ciucu: PSD trebuie să-și asume răspunderea

„Din punctul nostru de vedere, și i-am spus Domnule președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pro-european, să invite PSD, pe Sorin Grindeanu, să formeze un guvern. Au demonstrat mai devreme, în urmă cu câteva zile că au capacitatea să facă o coaliție majoritară ca să dărâme un Guvern, și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un Guvern, să nu mai fugă de răspundere. (…)

S-au încăpățânat să facă o majoritate cu AUR, au dat jos guvernul. Acum, PSD trebuie să-și asume răspunderea și consecințele propriilor acțiuni. Au o majoritate foarte bine să guverneze”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru Digi24.

Ciucu spune că Grindeanu e un zombie politic

De asemenea, Ciprian Ciucu i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, care spusese că premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) e un „zombi politic”: „Zombi politic este acela care are cotă de încredere cu o cifră, sub 10%”.

Ciucu a insistat apoi că PNL nu va sprijini niciun guvern din care va face parte PSD: „Au încălcat repetat protocolul de guvernare, au frânat reformele, adică adevăratul motiv pentru care noi am acceptat să intrăm la guvernare, după care au trântit guvernul. Lipsa de încredere pe care o avem față de ei este profundă”.

De ce un tehnocrat nu e o soluție

Acesta a explicat și de ce consideră proastă varianta unui tehnocrat: „Un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați, controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier în aceleași condiții toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD”.

Ciucu își critică unii colegi din PNL

Ciprian Ciucu i-a acuzat apoi pe unii dintre colegii săi din PNL că i-au „tolerat” pe cei care au creat criza politică: „Întrebați cei care au organizat această criză politică și pe cei care au tolerat-o. Mă refer la mine în partid. Nu toți colegii au venit și au spus explicit cine a creat această criză. Sunt unii care n-au zis nimic și care n-au pus degetul pe PSD, cum o fac eu în această seară”.

23:30 - Secretul Ginei Pistol pentru o siluetă de invidiat: „Atunci când n-am fost bine, cumva, mă refugiam în mâncare"
23:30 - (VIDEO) A slăbit 5 kilograme în 22 de ore. Un francez a reușit o cursă istorică de 80 de kilometri printre meduze
23:21 - SUA închide temporar granițele pentru unele călătorii din Africa. Măsura de urgență vine pe fondul reapariției Ebola
22:56 - Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia
22:53 - România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării
22:32 - Aris Eram a părăsit Survivor cu o mică avere. Câți bani a primit pentru cele 19 săptămâni
22:21 - Cum a reușit un tânăr cu 8 clase să se infiltreze în toate structurile poliției. Făcea razii și percheziții, avea stație și uniformă luate de pe OLX
22:20 - Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
22:04 - Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
21:51 - Războiul din Iran lovește economia globală. Costurile depășesc 25 miliarde de dolari, iar efectele se simt indirect până în Europa de Est