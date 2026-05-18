Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei, i-a cerut președintelui Nicușor Dan să îl desemneze pe Sorin Grindeanu, șeful PSD, pentru formarea unui nou guvern, argumentând că PSD și AUR au demonstrat, la moțiunea de cenzură, că au majoritate parlamentară.
„Din punctul nostru de vedere, și i-am spus Domnule președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pro-european, să invite PSD, pe Sorin Grindeanu, să formeze un guvern. Au demonstrat mai devreme, în urmă cu câteva zile că au capacitatea să facă o coaliție majoritară ca să dărâme un Guvern, și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un Guvern, să nu mai fugă de răspundere. (…)
S-au încăpățânat să facă o majoritate cu AUR, au dat jos guvernul. Acum, PSD trebuie să-și asume răspunderea și consecințele propriilor acțiuni. Au o majoritate foarte bine să guverneze”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru Digi24.
De asemenea, Ciprian Ciucu i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, care spusese că premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) e un „zombi politic”: „Zombi politic este acela care are cotă de încredere cu o cifră, sub 10%”.
Ciucu a insistat apoi că PNL nu va sprijini niciun guvern din care va face parte PSD: „Au încălcat repetat protocolul de guvernare, au frânat reformele, adică adevăratul motiv pentru care noi am acceptat să intrăm la guvernare, după care au trântit guvernul. Lipsa de încredere pe care o avem față de ei este profundă”.
Acesta a explicat și de ce consideră proastă varianta unui tehnocrat: „Un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați, controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier în aceleași condiții toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD”.
Ciprian Ciucu i-a acuzat apoi pe unii dintre colegii săi din PNL că i-au „tolerat” pe cei care au creat criza politică: „Întrebați cei care au organizat această criză politică și pe cei care au tolerat-o. Mă refer la mine în partid. Nu toți colegii au venit și au spus explicit cine a creat această criză. Sunt unii care n-au zis nimic și care n-au pus degetul pe PSD, cum o fac eu în această seară”.