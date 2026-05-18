Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei, i-a cerut președintelui Nicușor Dan să îl desemneze pe Sorin Grindeanu, șeful PSD, pentru formarea unui nou guvern, argumentând că PSD și AUR au demonstrat, la moțiunea de cenzură, că

Ciucu: PSD trebuie să-și asume răspunderea

„Din punctul nostru de vedere, și i-am spus Domnule președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pro-european, să invite PSD, pe Sorin Grindeanu, să formeze un guvern. Au demonstrat mai devreme, în urmă cu câteva zile că au capacitatea să facă o coaliție majoritară ca să dărâme un Guvern, și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un Guvern, să nu mai fugă de răspundere. (…)

S-au încăpățânat să facă o majoritate cu AUR, au dat jos guvernul. Acum, PSD trebuie să-și asume răspunderea și consecințele propriilor acțiuni. Au o majoritate foarte bine să guverneze”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru

Ciucu spune că Grindeanu e un zombie politic

De asemenea, Ciprian Ciucu i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, care spusese că premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) e un „zombi politic”: „Zombi politic este acela care are cotă de încredere cu o cifră, sub 10%”.

Ciucu a insistat apoi că PNL nu va sprijini niciun guvern din care va face parte PSD: „Au încălcat repetat protocolul de guvernare, au frânat reformele, adică adevăratul motiv pentru care noi am acceptat să intrăm la guvernare, după care au trântit guvernul. Lipsa de încredere pe care o avem față de ei este profundă”.

De ce un tehnocrat nu e o soluție

Acesta a explicat și de ce consideră : „Un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați, controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier în aceleași condiții toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD”.

Ciucu își critică unii colegi din PNL

Ciprian Ciucu i-a acuzat apoi pe unii dintre colegii săi din PNL că i-au „tolerat” pe cei care au creat criza politică: „Întrebați cei care au organizat această criză politică și pe cei care au tolerat-o. Mă refer la mine în partid. Nu toți colegii au venit și au spus explicit cine a creat această criză. Sunt unii care n-au zis nimic și care n-au pus degetul pe PSD, cum o fac eu în această seară”.