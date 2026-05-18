România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării

Răzvan Adrian
18 mai 2026, 22:53
Foto: Hepta - DPA Images / Jens Kalaene
Cuprins
  1. Semnale pozitive pe termen scurt, dar cu miză mare pentru viitorul deficitului bugetar din România
  2. Agențiile de rating avertizează: stabilitatea pe termen lung rămâne vulnerabilă
  3. Următoarea evaluare, un moment-cheie pentru economie

Ministrul interimar al Finanțelor a transmis că România a înregistrat o îmbunătățire a deficitului bugetar în primul trimestru din 2026, însă avertismentele venite din partea agențiilor internaționale de rating arată că presiunea pe finanțele publice rămâne ridicată, iar următoarea perioadă va fi decisivă pentru credibilitatea economică a țării.

Semnale pozitive pe termen scurt, dar cu miză mare pentru viitorul deficitului bugetar din România

Declarațiile oficiale arată că deficitul bugetar din România a coborât la aproximativ 1% din PIB în primul trimestru din 2026, o scădere semnificativă față de anii precedenți. Această evoluție este interpretată ca un semn că măsurile de ajustare fiscală încep să producă efecte vizibile.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că rezultatele nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unor politici bugetare mai stricte.

„Am redus deficitul în primul trimestru – dar adevăratul test de credibilitate este ce facem de acum înainte”, a declarat Alexandru Nazare, într-un comunicat de presă.

În același context, acesta a subliniat că disciplina fiscală și controlul cheltuielilor au fost esențiale pentru îmbunătățirea indicatorilor macroeconomici.

Agențiile de rating avertizează: stabilitatea pe termen lung rămâne vulnerabilă

Chiar dacă datele actuale sunt pozitive, analiza transmisă de Fitch Ratings indică faptul că adevărata provocare pentru România nu este prezentul, ci perioada următoare. Agenția atrage atenția asupra riscurilor legate de lipsa unei strategii fiscale clare pe termen mediu și lung.

Potrivit evaluării, menținerea unei traiectorii stabile a finanțelor publice va depinde de continuitatea reformelor și de capacitatea de implementare a măsurilor deja anunțate.

Raportul subliniază că instabilitatea politică, întârzierile în reformele asumate prin PNRR și presiunile externe asupra economiei pot afecta încrederea investitorilor și ratingul suveran al României.

Următoarea evaluare, un moment-cheie pentru economie

Data de 31 iulie este prezentată ca un reper important în calendarul economic al României, când agențiile internaționale vor analiza evoluția fiscală și reformele implementate.

În acest context, accentul se mută de la declarații politice la rezultate concrete în economie, în special în zona cheltuielilor publice și a investițiilor finanțate din fonduri europene.

Autoritățile transmit că prioritățile rămân consolidarea bugetară, absorbția fondurilor europene și menținerea unei discipline fiscale stricte, elemente considerate esențiale pentru stabilitatea economică a României în perioada următoare.

