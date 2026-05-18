Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat din Rusia

Unul dintre cei mai căutați infractori români de Rusia și a ajuns cu avionul la București. Vasile Rodideal este un fugar periculos care se ascundea sub un nume fals.

Cum a fost prins unul dintre cei mai căutați infractori

Vasile Rodideal a fost reținut și arestat în Rusia la solicitarea Interpol în februarie 2025. El a fost adus acum la București, direct pe Aeroportul Otopeni. Autoritățile au constatat că acesta locuia în Rusia sub o altă identitate, respectiv Vasili Kravțov. Stabilirea identității dintre Kravțov și Rodideal s-a făcut pe baza amprentelor digitale.

La sosirea în țară, fugarul a fost escortat de forțele de ordine și a refuzat să dea explicații în fața presei.

Ce condamnare grea îl așteaptă în țară

are de ispășit o pedeapsă uriașă în spatele gratiilor. El a fost condamnat în România la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru comiterea mai multor fapte grave.

Lista infracțiunilor sale include constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, deținere fără drept de muniție destinată armelor de război și instigare neurmată de executare la săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

De asemenea, el a mai fost condamnat pentru instigare la deținerea unei bancnote false pentru punerea în circulație și conducerea unui autoturism având permisul suspendat.