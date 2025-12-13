Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 14 – 20 decembrie. Invitații săi, în studioul emisiunii, au fost medicul Alina Dascălu și psihologul Stelian Chivu.

Alina Bădic, despre așteptările din 2026

Realizatoarea emisiunii „360 de grade” a vorbit în ediția de sâmbătă despre aspectele astrale care ne ajută să identificăm corect persoanele din jurul nostru. Ea a sugerat un exercițiu de imaginație, din perspectiva interacțiunilor oneste cu alte persoane.

„Aș vrea să vă propun un exercițiu. Încercați să vă imaginați viața dumneavoastră precum o succesiune de evenimente și interacțiuni cu diferite persoane, din perspectiva onestității. Adoptați privirea prietenului, a dușmanului și a străinului. Cine, ce rol joacă cu adevărat în viața dumneavoastră? Vă este străinul prieten? Dușmanul vi se pare sincer? Cât de mult greșim în aprecierea relațiilor pe care le avem? Astăzi vom discuta despre toate aceste aspecte pentru că avem aspecte astrale care vorbesc despre identificarea corectă a persoanelor din jurul nostru”, a afirmat Alina Bădic în emisiune.

Potrivit spuselor sale, în 2026, anumite trepte ale conștiinței, se vor activa una pe cealaltă, simultan. De asemenea, un aspect important vizează identificarea elementelor idol care ne îndepărtează fundamental de destinul nostru.

„Există trepte ale conștiinței care se activează într-un mod unic în anul 2026, care se activează simultan, una pe alta, într-un mod care se poate dovedi agresiv pentru noi, dacă rămânem în întuneric. Un lucru foarte important în 2026 este legat de identificarea elementelor idol, care ne îndepărtează fundamental de destinul nostru”, a mai spus realizatoarea emisiunii.

Horoscop pentru săptămâna 14 – 20 decembrie

Berbec

„Pentru nativii Berbec este util să înțelegeți – pentru că avem niște apecte incredibile, apropos de Saturn și Neptun pe ultimele grade din cerc. Aici avem un portal de final de an foarte interesant în care trebuie să facem această evaluare. Este foarte important să înțeleagă privirea prietenului, privirea dușmanului și privirea străinului…”

Taur

„Pentru nativii putem să vorbim despre cele trei personaje importante din viața noastră care apar la acest final de an. Apar la toată lumea, dar pentru nativii Taur apar mult mai explicit formulate. Mult mai explicit decît la alte zodii. Vorbim despre dușman, prieten și străin…”

Gemeni

„Pentru este foarte util să facă tot felul de exerciții, să înțeleagă pe această scară, de la 1 la 10, pe diferite paliere, cine sunt cu adevărat. Le-aș propune să facă aceste exerciții… Să înțeleagă, de fapt, pe această scară de la 1 la 10, ce-i reprezintă cu adevărat, cât de mult au nevoie la acest final de an, de iubire, cât de mult au nevoie de adrenalină, cât de mult au nevoie de confirmare sau de validare, cât de mult au nevoie de prieteni adevărați, cât de mult au nevoie să identifice oamenii care nu sunt sinceri…”

Rac

„Pentru nativii Rac este nevoie să înțelegeți care este zona de risc și care este zona de armonie. Aici avem o oarecare zonă de risc pentru Raci, chiar dacă avem Jupiterul acesta protector în semn. Totuși să nu uităm că Uranus…se găsește pe casa lui, peste domiciliu. Deci, există o formulă destul de riscantă…”

Leu

„Pentru nativii Leu există o anumită descărcare, foarte interesantă deloc de ignorat, care este de forța aceasta incrdibilă care se găsește în semnul Peștilor, Nodul Nord, Neptun și Saturn. Acum, în funcție de fiecare nativ Leu, ce are de descărcat din familie…”

Fecioară

„Pentru nativii Fecioară să vedem ce gen de luptă se anunță, pentru că este o perioadă care provoacă anumite descărcări. Fecioarele trebuie să adopte privirea prietenului, privirea dușmanului și privirea străinului. Să știe cine și ce rol joacă cu adevărat în viața lor pentru că nativii Fecioară se găsesc în fața unor situații în care s-au inversat foarte multe roluri…”

Balanță

„Foarte multe întrebări pentru nativii Balanță, la acest sfârșit de an. Își doresc echilibrate zone care sunt de dezechilibrate din punctul lor de vedere. Poate să fie o zonă în care ți se pare că nu câștigi destul de bine sau că nu ai casa pe care ți-au dorit-o sau sunt lucruri pe care ți le-ai fi dorit puțin diferit. Cum le putem reorganiza? Cum le putem pune pe o linie de plutire? Sunt foarte multe oportunități…”

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion lucrurile sunt foarte sofisticate, foarte alambicate. Este un final de an care spune în felul următor: «pot fi probleme pot fi situații foarte frumoase de viață dar este o anumită problemă pe care nativii Scorpion trebuie să o vadă și să o identifice…”

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător aici sunt cîteva întrebări esențiale pe care trebuie să și le pună. În primul rând, «ce vreau eu de la Univers?» Ce vor ei, poate au o dorință poate au o ambiție. Este foarte important să formuleze acest lucru. Apoi, o altă întrebare esențială de final de an este ce vrea Universul de la ei. Ce vrea Universul? Poate nu vrea cee ace fac, poate vrea altceva…”

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn este vorba despre un răspuns pe care ar trebui să-l dea la acest final de an când se face și evaluarea bine/rău. Adică ce-a fost rău în viața noastră, ce-a venit rău de la noi către exterior, ce a venit rău din exterior către noi și cam ce-I spunem acum acestui element care ne-a agresat la acest final de an…”

Vărsător

„Pentru nativii Vărsător este la fel de interesant și de important acest final de an. El vine cu o promisiune. Fiecare dintre noi primește o promisiune… Visele sunt foarte speciale. S-ar putea să aveți vise șoc, vise care vă șochează, vise revelație, vise premonitorii care vă sperie, vise care vă transmit mesaje pe care nici nu le putem crede pentru că ni se par complet din altă sferă…

Pești

„Pentru nativii Pești este un sfîrșit de ani cu dublu sens. Există două laturi, două direcții. O direcție în care ei se vor ocupa de strict de destinul lor și o direcție în care nativii Pești se ocupă de ceilalți, membrii familiei, prieteni și așa mai departe. Ei trebuie să-și imagineze o mare învolburată care poate să vină în anul următor cu tot felul de probleme situații ș.a.m.d…”