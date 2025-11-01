Horoscop. Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 2 – 8 noiembrie. Invitatul său, în studioul emisiunii, a fost astrologul Sorin Ghinea.

Alina Bădic, despre importanța lunii noiembrie

În ediția din 1 noiembrie a emisiunii „360 de grade”, Alina Bădic a vorbit despre importanța , din perspectivă astrologică. În emisiunea de horoscop, ea a arătat că în această perioadă se activează foarte multe energii care ne permit să identificăm importante. Din această perspectivă, a subliniat, luna noiembrie este doarte dificilă.

„Elemente de destin de mare forță săptămâna viitoare. Ne aflăm într-o lună portal cu adevărat. Astăzi 1.11 este o zi cu adevărat de deschidere a unui portal. Intrăm în luna noiembrie. Știm deja faptul că luna noiembrie, ca și luna martie, sunt luni în care se activează foarte mult tot felul de energii. Energii care ne permit să descărcăm karmă să identificăm elemente de destin care sunt cu adevărat importante, să facem o evaluare ca la carte, a faptelor bune și a defectelor. Este o lună foarte grea din punct de vedere spiritual. Este o lună în care nu ar trebui să stăm într-o stare de letargie spirituală, să fim foarte activi și să înțelegem tot ceea ce îi este plăcut lui Dumnezeu”, a declarat Alina Bădic la începutul emisiunii.

Horoscop pentru săptămâna 2 – 8 noiembrie

Berbec

Perioada ne vorbește despre faptul că toți , acest energic Berbec, trebuie să descopere ce anume îi alimentează entuziasmul pentru că există o simbolistică a unui cerc care are în mijloc un punct. Deci, trebuie să centrăm ceva. Nativul Berbec trebuie să înțeleagă ce anume îl centrează pentru că semnele de foc nu prea sunt confortabil atunci când sunt obligate să facă ceva, când există o ordine stabilită. Le place să acționeze în toată puterea lor…

Taur

Pentru nativii Taur, vedem care sunt elementele ce vor avea loc săptămâna următoare. Vorbim despre puterea apei pentru că avem foarte multe planete în semne de apă. Avem Saturn și Neptun în semnul Peștilor, Jupiter în Rac, Soarele și Marte în semnul Scorpionului. Deci este foarte activă această putere a apei prin prezența planetelor în semne de apă. Ce înseamnă acest lucru pentru un semn de pământ? Semnul Taurului, primul semn de pământ. Avem două forțe opuse. Pentru nativii Taur sunt două elemente care trebuie îmbinate într-un mod inteligent și foarte interesant…

Horoscop Gemeni

Pentru nativii Gemeni, cuvântul cheie săptămâna viitoare este purificare. Gemenii trebuie să înțeleagă cu cine pot sta de vorbă. Aveți nevoie de o comunicare reală. Comunicare există, pentru că Gemenii sunt guvernați de Planeta Comunicării și ca test vorbim despre un vapor. Acest vapor tebuie să identificați dacă este similar Titanicului, dacă este o bărcuță sau este un vas micuț care este destinat unei călătorii lejere și foarte plăcute…

Alina Bădic a prezentat predicțiile astrale pentru săptămâna 2 – 8 noiembrie

Rac

Să vedem acum pentru nativii Rac ce sfat avem. Cuvântul cheie pentru săptămâna viitoare este umbrelă. Avem această umbrelă care, de obicei, ne apără, ne protejează, ne poate ajuta în situații de restriște. Este o umbrelă jucărie, este o umbrelă uriașă, este o umbrelă portabilă sau este o umbrelă gen totem, de piatră. Această umbrelă pe care o veți identifica într-un fel anume – deja v-ați obișnuit cu aceste teste – arată nivelul de protecție de care aveți nevoie sau pe care îl puteți oferi…

Horoscop Leu

Pentru nativii Leu, cuvântul cheie sau propoziția cheie este următoarea: pericolul vine din zona în care v-ați făcut remarcați. Leul este un semn de foc. Deși se spune că semnele de foc ard și se plictisesc repede sau nu au o strategie sau nu-și urmăresc scopul până la final, cu aceeași tenacitate ca și semnele de pământ, totuși, Leul este și un semn fix. Atunci are mai multă tenacitate în a urmări un scop până la final. Dar pericolul vine, în această perioadă din zona în care v-ați făcut remarcați, de acolo de unde ați avut foarte multă energie și ați oferit foarte mult …

Fecioară

Pentru nativii Fecioară, să vedem care este cuvântul cheie, cuvântul magic, zona care vorbește cel mai mult despre sinteza astrală pe care și-o dorește Universul de la dumneavoastră. Avem aici o sintagmă magică și foarte importantă, concepția greșită. Nativii Fecioară trebuie să verifice. Acesta este cuvântul cheie: verifică. În perioada următoare nativul Fecioară trebuie să verifice de două ori ceea ce credea că este într-un fel…

Horoscop pentru săptămâna 2 – 8 noiembrie, fiecare zodie

Balanță

Pntru nativii Balanță avem un cuvânt cheie și o sintagmă cheie legată punctele forte. Cum îți descoperi punctele forte și prin cine. De la dumneavoastră începe atenția către ceilalți. Nativii Balanță trebuie să înțeleagă unde sunt cel mai puternici și unde pot da sfaturi, unde se pot face utili. Speranța pentru nativii Balanță este următoarea: cum împărțiți dreptatea și cu cine începeți…

Horoscop Scorpion

Pentru nativii Scorpion avem următoarea propoziție cheie: nu mai vrem mister. Iată ce interesant, o lume în care, din punctul dumneavoastră de vedere, nu se schimbă nimic, dar în care, totuși, totul se schimbă. Iar cuvântul magic este uitare. Sunt anumite lucruri oare, se întreabă Scorpionul care merită sau ar trebui uitate? Este vorba despre lucruri mici, lucruri mari, dar care nu ne vizează…

Săgetător

Pentru nativii Săgetător, cuvântul cheie și zona care ne explică multe lucruri este legată de o situație în care vă aflați. Este o situație a figurilor geometrice concentrice. Sunt foarte multe persoane implicate în foarte multe situații în viața nativilor Săgetător și nativul Săgetător, de obicei, gestionează, dialoghează, polemizează s.a.m.d. Acum ce putem face? Saturn și Neptun pe final de semn zodiacal vorbesc despre o cu totul altă situație…

Predicțiile săptămânii 2 – 8 noiembrie, prezentate de Alina Bădic

Horoscop Capricorn

Pentru nativii Capricorn avem o propoziție cheie care are legătură cu o caracteristică, o calitate a lor. Propoziția este: sunt insistent. Nativii Capricorni sunt o zodie insistentă, sunt tenace știu să-și urmărească scopurile, ambițiile, interesele ș.a.m.d., dar propoziția magică este următoarea: las totul în voia sorții…

Vărsător

Pentru nativii Vărsător avem un test foarte interesant, al rotițelor de ceas. Aici, propoziția cheie este legată de paradisul de sub ochii noștri. Adică, ceva care este divin, dar este atât de puternic lipit de noi, încât nici nu ne dăm seama. Aceste rotițe de ceas, care funcționează permanent, ne oferă tot timpul răspunsul corect, în toate acele situații care pentru noi par indescifrabile. Nu există indescifrabil în viața nativilor Vărsător…

Pești

Pentru nativii Pești, puterea planetelor care se găsesc în semne de apă este copleștoare. Avem o perioadă incredibilă pentru Pești. Vine o logică sacra a lucrurilor, se așează totul într-un mod incredibil în viața dumneavoastră. Aic,i avem o propoziție cheie, un lucru foarte important: imaginea dvs trebuie să fie fără cusur. Aceasta este propoziția cheie pentru nativii Pești, iar propoziția magică este legată de o logică sacră a lucrurilor. Peștii vor face totul într-o cadență sacră a lucrurilor. Ei nu se mai dezic de aspectul divin…