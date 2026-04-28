Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD

Mirela Ionela Achim
28 apr. 2026, 10:36
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Peiu explică de ce AUR și PSD depun moțiune de cenzură
  2. Explicațiile unor specialiști BNR despre măsurile luate de Guvernul Bolojan

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a explicat de ce consideră absolut îndreptățit ca partidul său și PSD să depună moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan.

Peiu explică de ce AUR și PSD depun moțiune de cenzură

„Cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii guvernului Bolojan este faptul că demiterea executivului ar avea ,,grave consecințe economice”.

Păi, oameni buni, cu guvernul Bolojan în funcție avem asa:
– cea mai mare inflație din UE, cam 10%
cel mai mare deficit bugetar din UE, cam 8%
– cel mai mare deficit comercial si de cont curent din UE, peste 30 de miliarde de euro
– trei trimestre consecutive de scădere economică
– scăderea, timp de opt luni la rând, a consumului
– pensiile înghețate pentru al doilea an consecutiv
– cheltuielile cu dobânzile cele mai mari din UE, peste 3% din PIB.

Suntem în plina criza economică sub guvernul Bolojan dar voi vreți să nu schimbăm guvernul pentru a nu avea consecințe economice?”, a scris Petrișor Peiu, pe Facebook.

De precizat, însă, că toate acestea sunt consecințe ale unor proaste guvernări înșirate pe ultimii ani. Deficitul bugetar, de exemplu, a ajuns la un maxim de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE, în 2024, ultimul an al Guvernării Ciolacu (PSD-PNL), care a fost și an cu mai multe alegeri. Guvernul a dat mai multe „pomeni electorale” din bani pe care practic nu-i avea, s-a împrumutat, iar acum abia reușim să achităm dobânzile la aceste împrumuturi. De altfel, România e singura țară din UE în procedură de deficit excesiv încă din timpul guvernărilor PSD-Dragnea, înainte de pandemie. Toate celelalte aspecte negative nu sunt doar din timpul guvernării Bolojan, ci decurg din aceeași problemă a deficitului excesiv.

De asemenea, de precizat că AUR depune moțiunea împreună cu PSD, partidul aflat la guvernare în ultimii ani, deci responsabil direct de problemele pe care azi Peiu i le impută doar lui Bolojan.

Explicațiile unor specialiști BNR despre măsurile luate de Guvernul Bolojan

Valentin Lazea, economist-șef al Băncii Naționale a României (BNR), a declarat că am ajuns la un deficit bugetar uriaș din cauza unei „combinații de populism al politicienilor, dintr-o lipsă de cultură economică crasă a publicului și din baia subcognitivă a celor informați – de multe ori e preferat neadevărul convenabil în fața adevărului neconfortabil!”.

La rândul său, Eugen Rădulescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR, a explicat: „România nu a adoptat programul de austeritate pentru că urmărea să stimuleze creșterea economiei. Ci pentru că ajunsesem într-un punct în care riscam prăbușirea totală, dacă se oprea finanțarea externă a deficitului bugetar! Guvernul nu este format din masochiști iresponsabili, ci din persoane care au înțeles cât de gravă era situația țării în anul 2025”.

