Gafa făcută de Donald Trump la întâlnirea cu Regele Charles. Cum a încălcat de această dată protocolul regal

Ana Maria
28 apr. 2026, 09:35
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Chris Jackson
Donald Trump, gafă la întâlnirea cu Regele Charles. Președintele SUA a stârnit controverse după întâlnirea oficială de la Casa Albă cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, fiind acuzat că a încălcat regulile protocolului regal printr-un gest considerat nepotrivit.

Vizita suveranilor britanici în Statele Unite a început luni, fiind marcată de o primire oficială la Casa Albă, unde au fost întâmpinați de liderul american și de Prima Doamnă, Melania Trump.

Donald Trump, gafă la întâlnirea cu Regele Charles. Ce gest a stârnit controverse

În timpul întâlnirii, Donald Trump l-a atins pe Regele Charles pe umăr, un gest care contravine regulilor stricte ale protocolului regal britanic privind contactul fizic cu monarhii, potrivit Express. Deși momentul ar putea fi interpretat ca unul prietenos, specialiștii spun că astfel de gesturi sunt atent analizate în context diplomatic.

Experta în limbaj corporal, Judi James, a explicat pentru Daily Mail că „atingerea pe braț este mai degrabă un gest politic.”

Cum a reacționat Regele Charles

Potrivit aceleiași analize, Regele Charles nu a avut o reacție vizibilă în momentul respectiv, ci a păstrat o atitudine calmă.

„Charles a părut întotdeauna mai relaxat în această privință decât mama sa [Regina Elisabeta a II-a], iar gestul a fost extrem de cuminte, știindu-l pe Trump”, a spus James.

Ce rol a avut Melania Trump la întâlnire

Atmosfera întâlnirii a fost descrisă drept una mai relaxată, în parte și datorită intervenției Melaniei Trump. Potrivit expertei, strângerea de mână dintre lideri a durat aproximativ opt secunde și a fost una protocolară, însă gesturile Primei Doamne au contribuit la o notă mai caldă.

„Acest ritual inițial de salut a dat impresia superficială de bunătate, iar sărutările Melaniei pe obraz au creat impresia de căldură, cu o abordare aproape «familială»”, a mai explicat James.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump este acuzat că încalcă protocolul regal. În timpul vizitei sale oficiale în Marea Britanie din 2018, a fost surprins întorcându-i spatele Reginei Elisabeta a II-a și mergând înaintea acesteia în timpul unei ceremonii.

De asemenea, anul trecut, la o altă întâlnire la Londra, a fost observat când l-a apucat de mână pe Regele Charles, un gest considerat din nou neprotocolar.

Vizita Regelui Charles și a Reginei Camilla continuă în ciuda contextului tensionat, după un incident de securitate petrecut recent la Cina Corespondenților de la Casa Albă. Marți, suveranul britanic urmează să susțină un discurs în fața Congresului american, fiind a doua intervenție de acest tip a unui monarh britanic, după cea a Reginei Elisabeta a II-a din 1991.

