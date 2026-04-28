Acasa » Politică » PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan

PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan

Ana Maria
28 apr. 2026, 10:10
PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan
Ilie Bolojan, discurs despre buget de la tribuna Parlamentului. Sursa foto: Captură video - Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Au strâns PSD și AUR semnăturile necesare pentru moțiune?
  2. Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea fi demis săptămâna viitoare. Cine a anunțat oficial inițierea moțiunii
  3. Ce șanse are moțiunea și când ar putea fi votată
  4. Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea fi demis săptămâna viitoare.  Există o alianță politică PSD-AUR după moțiune?
  5. Cum au reacționat liberalii

Guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu o presiune majoră, după ce PSD și AUR ar fi reușit să adune suficiente semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură chiar în cursul acestei după-amiezi. Surse politice indică faptul că cele două formațiuni au depășit pragul necesar pentru a iniția demersul în Parlament, într-un moment tensionat, marcat de negocieri și repoziționări strategice.

Social-democrații susțin că înțelegerea cu AUR este una limitată și vizează exclusiv înlăturarea premierului, fără implicații pentru o colaborare politică pe termen lung.

Au strâns PSD și AUR semnăturile necesare pentru moțiune?

Potrivit informațiilor apărute pe surse, PSD și AUR ar fi reușit încă de luni seară să obțină cele 233 de semnături necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură. Inițial, cele două partide aveau aproximativ 220 de semnături, însă ulterior ar fi convins și parlamentari neafiliați sau din alte formațiuni să susțină demersul.

Aceleași surse indică faptul că documentul ar putea fi depus în Parlament în cursul după-amiezii, iar Guvernul Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare, potrivit Știripesurse.

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea fi demis săptămâna viitoare. Cine a anunțat oficial inițierea moțiunii

Primele semnale oficiale au venit luni, când Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, într-o declarație comună la Parlament, că au început „demersurile tehnice” pentru redactarea moțiunii de cenzură.

În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că își dorește mobilizarea unui număr cât mai mare de parlamentari pentru a susține demiterea Executivului.

Ce șanse are moțiunea și când ar putea fi votată

Conform procedurii parlamentare, moțiunea trebuie prezentată în plen în termen de cel mult cinci zile de la depunere, urmând ca dezbaterea și votul să aibă loc la aproximativ trei zile după această etapă.

Surse politice estimează că votul final ar putea avea loc după minivacanța de 1 mai, cel mai probabil luni sau marți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea fi demis săptămâna viitoare.  Există o alianță politică PSD-AUR după moțiune?

Reprezentanții PSD au respins ideea unei colaborări politice pe termen lung cu AUR. Marian Neacșu a precizat că partidul își menține obiectivul de a forma o coaliție pro-europeană alături de PNL, USR, UDMR și minorități, însă fără actualul premier.

De asemenea, Sorin Grindeanu a subliniat că decizia Biroului Permanent Național al PSD a fost unanimă în privința susținerii moțiunii, insistând că nu există „niciun fel de acord politic post moţiune” cu AUR.

Cum au reacționat liberalii

În paralel, reprezentanții PNL au transmis că nu iau în calcul o nouă alianță cu PSD și încearcă să convingă parlamentari, inclusiv din opoziție, să nu susțină moțiunea.

Decizia social-democraților de a colabora punctual cu AUR ar fi fost ținută secret până în ultimul moment, potrivit surselor politice. Se pare că doar câțiva lideri din conducerea PSD cunoșteau strategia, în timp ce alți parlamentari au aflat despre inițiativă din presă.

Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
Sfidare. Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a aprobat scumpirile la metrou cu o zi înainte să demisioneze: „Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă” (VIDEO)
Sfidare. Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a aprobat scumpirile la metrou cu o zi înainte să demisioneze: „Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă” (VIDEO)
Tudor Chirilă: AUR egal PSD. Lupta antisistem a AUR nu a existat niciodată, dar sunt convins că votanții lor nici de data asta nu vor să priceapă
Tudor Chirilă: AUR egal PSD. Lupta antisistem a AUR nu a existat niciodată, dar sunt convins că votanții lor nici de data asta nu vor să priceapă
Zi de foc pentru Diana Șoșoacă. Ce va decide azi Parlamentul European în cazul său
Zi de foc pentru Diana Șoșoacă. Ce va decide azi Parlamentul European în cazul său
Bolojan, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan: „Nimeni nu garantează că PSD nu va recurge la acțiuni inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”
Bolojan, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan: „Nimeni nu garantează că PSD nu va recurge la acțiuni inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”
Negocierile care pot dărâma Guvernul Bolojan. Ce au discutat Grindeanu și Simion, de fapt. Detalii din interior: „Să scăpăm de acest partid”
Negocierile care pot dărâma Guvernul Bolojan. Ce au discutat Grindeanu și Simion, de fapt. Detalii din interior: „Să scăpăm de acest partid”
Ciucu: Crizele politice din România sunt artificiale, create de oameni puternici, care vor mai multă putere / AUR e sistemul care se prezintă ca antisistem, foști PSD-iști, la fel de nesătui și fără scrupule
Ciucu: Crizele politice din România sunt artificiale, create de oameni puternici, care vor mai multă putere / AUR e sistemul care se prezintă ca antisistem, foști PSD-iști, la fel de nesătui și fără scrupule
Ilie Bolojan ia în considerare alegerile anticipate: „Problema noastră este guvernarea”
Ilie Bolojan ia în considerare alegerile anticipate: „Problema noastră este guvernarea”
Radu Miruță, despre posibilitatea unei noi construcții politice USR-PNL aripa Bolojan. Cum vede refacerea alianței PSD-PNL (VIDEO)
Radu Miruță, despre posibilitatea unei noi construcții politice USR-PNL aripa Bolojan. Cum vede refacerea alianței PSD-PNL (VIDEO)
Nicușor Dan nu a spus ultimul cuvânt în actuala criză guvernamentală. Radu Miruță îi dă credit președintelui (VIDEO)
Nicușor Dan nu a spus ultimul cuvânt în actuala criză guvernamentală. Radu Miruță îi dă credit președintelui (VIDEO)
11:20 - Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
11:18 - Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
11:09 - Dani Mocanu, deținut cu „statut special”? Ce s-ar fi întâmplat la Rahova. Dezvăluiri din penitenciar
11:04 - SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
10:45 - Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
10:43 - Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
10:36 - Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
10:13 - Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei