Guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu o presiune majoră, după ce PSD și AUR ar fi reușit să adune suficiente semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură chiar în cursul acestei după-amiezi. Surse politice indică faptul că cele două formațiuni au depășit pragul necesar pentru a iniția demersul în Parlament, într-un moment tensionat, marcat de negocieri și repoziționări strategice.

Social-democrații susțin că înțelegerea cu AUR este una limitată și vizează exclusiv înlăturarea premierului, fără implicații pentru o colaborare politică pe termen lung.

Au strâns PSD și AUR semnăturile necesare pentru moțiune?

Potrivit informațiilor apărute pe surse, PSD și ar fi reușit încă de luni seară să obțină cele 233 de semnături necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură. Inițial, cele două partide aveau aproximativ 220 de semnături, însă ulterior ar fi convins și parlamentari neafiliați sau din alte formațiuni să susțină demersul.

Aceleași surse indică faptul că documentul ar putea fi depus în Parlament în cursul după-amiezii, iar Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare, potrivit Știripesurse.

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea fi demis săptămâna viitoare. Cine a anunțat oficial inițierea moțiunii

Primele semnale oficiale au venit luni, când Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, într-o declarație comună la Parlament, că au început „demersurile tehnice” pentru redactarea moțiunii de cenzură.

În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că își dorește mobilizarea unui număr cât mai mare de parlamentari pentru a susține demiterea Executivului.

Ce șanse are moțiunea și când ar putea fi votată

Conform procedurii parlamentare, moțiunea trebuie prezentată în plen în termen de cel mult cinci zile de la depunere, urmând ca dezbaterea și votul să aibă loc la aproximativ trei zile după această etapă.

Surse politice estimează că votul final ar putea avea loc după minivacanța de 1 mai, cel mai probabil luni sau marți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea fi demis săptămâna viitoare. Există o alianță politică PSD-AUR după moțiune?

Reprezentanții PSD au respins ideea unei colaborări politice pe termen lung cu AUR. Marian Neacșu a precizat că partidul își menține obiectivul de a forma o coaliție pro-europeană alături de PNL, USR, UDMR și minorități, însă fără actualul premier.

De asemenea, Sorin Grindeanu a subliniat că decizia Biroului Permanent Național al PSD a fost unanimă în privința susținerii moțiunii, insistând că nu există „niciun fel de acord politic post moţiune” cu AUR.

Cum au reacționat liberalii

În paralel, reprezentanții PNL au transmis că nu iau în calcul o nouă alianță cu PSD și încearcă să convingă parlamentari, inclusiv din opoziție, să nu susțină moțiunea.

Decizia social-democraților de a colabora punctual cu AUR ar fi fost ținută secret până în ultimul moment, potrivit surselor politice. Se pare că doar câțiva lideri din conducerea PSD cunoșteau strategia, în timp ce alți parlamentari au aflat despre inițiativă din presă.