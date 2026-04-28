B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)

SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)

Adrian A
28 apr. 2026, 11:04
SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Prețurile: 76% dintre români se așteaptă la noi scumpiri
  2. Veniturile: optimismul scade
  3. Consumul: românii cumpără mai puțin
  4. Pe ce vor să cheltuiască românii în 2026
  5. Viitorul: pesimismul atinge praguri critice

Românii intră tot mai adânc într-o perioadă de prudență economică, dominată de scumpiri, nesiguranță și neîncredere în viitor. Cel mai recent sondaj realizat de IRSOP arată că populația cumpără mai puțin, economisește mai atent și privește cu tot mai mult pesimism următorii ani.

Datele relevă o schimbare clară de comportament: oamenii reduc cheltuielile curente, amână achizițiile importante și preferă să investească în educație sau în fonduri de rezervă pentru situații neprevăzute. În același timp, încrederea că nivelul de trai se va îmbunătăți a coborât la unul dintre cele mai slabe niveluri din ultimii ani.

Prețurile: 76% dintre români se așteaptă la noi scumpiri

Inflația continuă să fie principala sursă de anxietate economică.

Întrebați ce cred că se va întâmpla cu prețurile în următoarele 12 luni:

  • 76% spun că prețurile vor crește
  • 10% cred că vor rămâne la fel
  • restul fie se așteaptă la scăderi, fie nu au o opinie clară

Comparativ cu luna martie, procentul celor care anticipează scumpiri a crescut de la 75% la 76%, ceea ce confirmă faptul că percepția publică rămâne puternic negativă. Pentru majoritatea gospodăriilor, problema nu mai este dacă vor veni noi scumpiri, ci cât de mari vor fi acestea și cât timp vor putea susține actualul nivel de trai.

Veniturile: optimismul scade

Dacă în lunile anterioare exista o ușoară speranță privind creșterea veniturilor, în aprilie optimismul s-a redus.

La întrebarea despre veniturile proprii în următoarele 12 luni:

  • doar 34% cred că veniturile lor vor crește
  • 63% spun că vor rămâne la fel sau vor scădea

În martie, 38% erau optimiști. Scăderea de 4 puncte procentuale arată că românii nu mai cred că salariile vor ține pasul cu inflația.

Consumul: românii cumpără mai puțin

Una dintre cele mai clare concluzii ale sondajului este reducerea consumului curent.

Față de anul trecut:

  • 55% spun că fac cumpărături mai puține
  • doar 12% spun că fac cumpărături mai multe

Practic, peste jumătate dintre români au intrat într-un regim de consum defensiv, orientat spre strictul necesar.

Pe ce vor să cheltuiască românii în 2026

Cele mai importante destinații de cheltuieli planificate sunt:

1. Economii pentru situații neprevăzute – 46%

Deși în scădere față de martie (57%), economisirea rămâne prioritatea principală.

2. Pregătire profesională proprie sau a copiilor – 49%

Educația rămâne una dintre cele mai importante investiții, semn că mulți români văd adaptarea profesională drept o soluție de protecție economică.

3. Vacanță în străinătate – 32%

Deși contextul economic este dificil, o treime dintre respondenți încă păstrează acest obiectiv.

4. Mașină nouă sau second-hand – 24%

Creștere față de martie, când procentul era 20%.

5. Investiții în propria firmă – 14%

Ușor avans față de luna precedentă.

În schimb, interesul pentru cumpărarea unei locuințe rămâne foarte redus — doar 8%, iar pentru deschiderea unei afaceri doar 10%.

Achizițiile speculative sau investițiile bursiere rămân și ele la nivel scăzut:

  • titluri de stat / acțiuni – 10%
  • cumpărare teren – 7%

Viitorul: pesimismul atinge praguri critice

Cea mai dură concluzie a sondajului vine din zona așteptărilor pe termen mediu și lung.

Potrivit sondajul IRSOP, citat de G4Media:

  • 68% spun că peste un an va fi mai rău
  • 45% cred că peste 5 ani va fi mai rău

Autorii sondajului spun că aceasta este probabil cea mai mare scădere de încredere în redresarea nivelului de trai observată în ultimii ani.

Sondajul IRSOP a fost realizat în perioada 20–24 aprilie 2026, pe un eșantion de 500 de persoane, iar marja maximă de eroare este de ±4,4%.

Tags:
Ultima oră
11:23 - Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?
11:20 - Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
11:18 - Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
11:09 - Dani Mocanu, deținut cu „statut special”? Ce s-ar fi întâmplat la Rahova. Dezvăluiri din penitenciar
10:45 - Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
10:43 - Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
10:36 - Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
10:13 - Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei
10:10 - PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan
09:57 - Sfidare. Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a aprobat scumpirile la metrou cu o zi înainte să demisioneze: „Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă” (VIDEO)