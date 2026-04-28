SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)

Românii intră tot mai adânc într-o perioadă de prudență economică, dominată de scumpiri, nesiguranță și neîncredere în viitor. Cel mai recent sondaj realizat de IRSOP arată că populația cumpără mai puțin, economisește mai atent și privește cu tot mai mult pesimism următorii ani.
Datele relevă o schimbare clară de comportament: oamenii reduc cheltuielile curente, amână achizițiile importante și preferă să investească în educație sau în fonduri de rezervă pentru situații neprevăzute. În același timp, încrederea că nivelul de trai se va îmbunătăți a coborât la unul dintre cele mai slabe niveluri din ultimii ani.
Inflația continuă să fie principala sursă de anxietate economică.
Întrebați ce cred că se va întâmpla cu prețurile în următoarele 12 luni:
Comparativ cu luna martie, procentul celor care anticipează scumpiri a crescut de la 75% la 76%, ceea ce confirmă faptul că percepția publică rămâne puternic negativă. Pentru majoritatea gospodăriilor, problema nu mai este dacă vor veni noi scumpiri, ci cât de mari vor fi acestea și cât timp vor putea susține actualul nivel de trai.
Dacă în lunile anterioare exista o ușoară speranță privind creșterea veniturilor, în aprilie optimismul s-a redus.
La întrebarea despre veniturile proprii în următoarele 12 luni:
În martie, 38% erau optimiști. Scăderea de 4 puncte procentuale arată că românii nu mai cred că salariile vor ține pasul cu inflația.
Una dintre cele mai clare concluzii ale sondajului este reducerea consumului curent.
Față de anul trecut:
Practic, peste jumătate dintre români au intrat într-un regim de consum defensiv, orientat spre strictul necesar.
Cele mai importante destinații de cheltuieli planificate sunt:
Deși în scădere față de martie (57%), economisirea rămâne prioritatea principală.
Educația rămâne una dintre cele mai importante investiții, semn că mulți români văd adaptarea profesională drept o soluție de protecție economică.
Deși contextul economic este dificil, o treime dintre respondenți încă păstrează acest obiectiv.
În schimb, interesul pentru cumpărarea unei locuințe rămâne foarte redus — doar 8%, iar pentru deschiderea unei afaceri doar 10%.
Achizițiile speculative sau investițiile bursiere rămân și ele la nivel scăzut:
Cea mai dură concluzie a sondajului vine din zona așteptărilor pe termen mediu și lung.
Potrivit sondajul IRSOP, citat de G4Media:
Autorii sondajului spun că aceasta este probabil cea mai mare scădere de încredere în redresarea nivelului de trai observată în ultimii ani.
Sondajul IRSOP a fost realizat în perioada 20–24 aprilie 2026, pe un eșantion de 500 de persoane, iar marja maximă de eroare este de ±4,4%.