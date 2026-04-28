Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că în județul Olt au avut loc exploatări ilegale masive de nisip și balast, tolerate de autorități. Potrivit acesteia, activitățile ar fi generat profituri de milioane de lei.

„Se văd din satelit”: acuzații grave privind balastierele ilegale

Ministrul Mediului a declarat că unele exploatări ilegale sunt vizibile inclusiv din imaginile satelitare. Într-o postare publicată pe Facebook, Diana Buzoianu a oferit exemplul unui iaz apărut în ultimii patru ani, în urma unor excavații realizate fără autorizație.

Potrivit acesteia, pe o suprafață de aproximativ 5 hectare s-ar fi format un crater din care au fost extrase cantități uriașe de nisip și balast, transportate ulterior cu mii de camioane și vândute ilegal.

Mii de transporturi, ignorate de instituții

Ministrul acuză că aceste transporturi nu aveau cum să treacă neobservate, însă conducerea instituțiilor responsabile susține contrariul. Este vorba despre Administrația Bazinală de Apă Olt și Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt (SGA Olt).

„Au fost mii de camioane dus-întors, pe care autoritățile spun că nu le-au văzut”, a afirmat Buzoianu, sugerând o posibilă complicitate sau neglijență gravă.

Zeci de hectare afectate și apel la schimbări

Situația prezentată nu ar fi una izolată. Potrivit ministrului, în județul Olt există zeci de hectare exploatate ilegal prin balastiere.

Oficialul consideră că românii merită instituții care respectă legea și a criticat dur conducerea actuală a structurilor locale, pe care le acuză de indiferență față de astfel de practici.

Schimbări anunțate la conducerea instituțiilor

Diana Buzoianu a anunțat că directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Dragoș Cazan, a informat-o despre demararea unei proceduri de selecție transparente pentru conducerea Administrației Bazinale Olt.

Scopul este ca viitorul director să identifice toate ilegalitățile și să ia măsuri împotriva celor responsabili.

Ministrul a ridicat și problema numirilor pe criterii politice, întrebând retoric cât timp vor mai tolera românii astfel de practici în instituțiile publice.