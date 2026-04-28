Artistul Tudor Chirilă a susținut că moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR contra Guvernului Bolojan nu-l miră deloc, deoarece era oricum evident că „AUR egal PSD”. În opinia sa, numai „naivii care au ales să creadă că vor exista case cu 35 de mii de euro” au crezut și că AUR chiar e un partid antisistem. Tudor Chirilă l-a acuzat apoi pe președintele Nicușor Dan că nu-și respectă mandatul pentru care a fost ales și, sub eticheta de „mediator”, de fapt, face jocurile PSD.

„Poate că România are nevoie să se ducă în cap definitiv pentru ca lumea să vadă cu adevărat cum o să arate austeritatea și creșterile de taxe”, a mai susținut Chirilă.

Tudor Chirilă, reacție după ce PSD și AUR au anunțat o moțiune de cenzură comună

„Nu sunt indignat. Mi s-a confirmat ceea ce am spus de mult. AUR egal PSD. Lupta lor antisistem A existat doar ura și scindarea pe care le-au construit și alimentat în numele ei.

Acum e mai evident decât oricând, deși sunt convins că votanții lor nici pe asta nu vor s-o vadă. O să existe argumente de genul „păi trebuie să guvernăm și noi cumva” și lumea lor pe tiktok o să se împace cu asta fără să se mai preocupe de un detaliu „nesemnificativ”: că acest partid a ajuns la peste 30 la sută în sondaje exact în retorica ANTISISTEM. Și ce exemplu mai bun al unui sistem corupt care a frânat o țară întreagă ani de zile, care a acaparat justiția modificând legi și codul penal decât PSD?

PSD reprezintă fără îndoială, începând cu momentul FSN, expresia devalizării acestei țări, principalul motiv pentru care cinci milioane de români au plecat din țară, ei sunt călăul la care poporul se întoarce mereu, nostalgic, ademenit de creșterile de salarii și pensii din împrumuturi ale căror dobânzi le vor plăti copiii lor, împrumuturi din care ei primesc puțin, iar marii șmecherii trăiesc bine mersi la Monaco, Londra sau aiurea”, a scris Tudor Chirilă, pe Facebook.

Chirilă a acuzat apoi și PSD-ul de ipocrizie: „Eu n-am înnebunit la cap să mușc mizeria aia cu „nu ne vindem țara” când exact PSD-ul a vândut țara asta pe nimic, cu privatizări îndoielnice”.

Chirilă: Simion e un huligan, Georgescu e un prieten al vechilor securiști

El a mai susținut că George Simion, liderul AUR, e „un huligan”, „care amenința că rezolvă oamenii „individual sau în grup”, care înjură și jignește cum respiră, al cărui partid cheltuia milioane de euro cu campanii la „televiziunea poporului” (datornică la stat și deținută de un penal)”. Iar despre Călin Georgescu a scris că e un „bătrân prieten al vechilor securiști și dovedit beneficiar al acestui sistem care se pare că i-a și finanțat ascensiunea au fost vârfurile de lance ale partidului „salvator””.

Ce spune Tudor Chirilă despre premierul Ilie Bolojan

Actorul a explicat apoi că nu e un fan al premierului liberal Ilie Bolojan, mai ales că a mărit TVA-ul artiștilor, a comasat școli de arte și a luat alte măsuri care au vizat categorii defavorizate, dar nu poate să nu remarce faptul că și-a riscat cariera politică și imaginea publică pentru a face ordine în țară.

„Omul și-a asumat să redreseze un deficit bugetar care ne arunca în haos economic și a acceptat să plătească cu propria imagine pentru dezmățul unui ticălos ca Ciolacu care zilele astea îndrăznește să scoată capul crezând că gata, lumea a uitat cum a cheltuit 60 de miliarde din fondul de rezervă al guvernului, mai mult decât toate guvernele de până la el. Și are dreptate: cine trebuia să uite, a uitat. Să-mi amintească cineva de un singur guvern care a îndrăznit să taie pensiile speciale, măcar un pic, măcar să pună în dezbatere, ce zic eu să le taie. Să-mi spună cineva de un singur guvern sau un premier care a avut voința politică de a porni măcar discuția despre „băieții deștepți din energie””, a mai scris Tudor Chirilă.

Cântărețul i-a reproșat, totuși, lui Ilie Bolojan că n-a curățat PNL-ul de PSD-iștii sub acoperire: „Adevărata guvernare va fi AUR cu PSD și aripa coruptă din PNL, ăia care fac înțelegerile pe sub masă cu PSD-ul, că, na, corupția ucide, dar și unește, fie și pe blat. Și asta e o lecție pentru Bolojan, nu e de ajuns să-ți faci treaba în pătrățica ta când faci parte dintr-un partid corupt, important e să lupți pentru curățenia din partidul tău la timp, câteodată e prea târziu. Nu-mi fac griji, unul ca Predoiu va cădea în picioare”.

Tudor Chirilă, critici dure pentru președintele Nicușor Dan

În finalul postării, Tudor Chirilă i-a reproșat, din nou, președintelui Nicușor Dan că : „În încheiere să-i mulțumim președintelui Nicușor Dan care în numele echidistanței cerute de constituție și fișa postului a reușit să facă cu brio jocurile PSD. În numele acestei echidistanțe a devenit un președinte jucător, jucător pentru PSD”.