O echipă internațională de cercetători a reușit să identifice zeci de pagini dispărute dintr-un manuscris grecesc vechi de peste 1.400 de ani, considerat o sursă valoroasă pentru studiul creștinismului timpuriu.

Manuscris rar, legat de Epistolele lui Pavel

Cercetătorii au identificat 42 de pagini pierdute din Codex H, un text din secolul al VI-lea care conține Epistolele Sfântului Pavel. Manuscrisul este considerat unul dintre cele mai vechi martori ai Noului Testament păstrați până în prezent, scrie Click.

Textul include și un sistem complex de organizare a lecturii, cu liste de capitole și trimiteri între fragmente, detalii care ajută la înțelegerea modului în care era folosit în comunitățile creștine timpurii.

Cum au fost pierdute paginile

Potrivit cercetătorilor, manuscrisul a fost dezmembrat în secolul al XIII-lea la Mănăstirea Marea Lavră de pe Muntele . Pergamentul a fost reutilizat pentru alte lucrări, o practică obișnuită în Evul Mediu.

Astfel, fragmentele originale au ajuns dispersate în mai multe colecții din lume, ceea ce a făcut dificilă reconstruirea textului complet.

Tehnologie pentru „textul invizibil”

Pentru a recupera informațiile pierdute, cercetătorii au folosit imagistică multispectrală, o tehnică ce analizează textul la diferite lungimi de undă ale luminii. Metoda a permis identificarea unor urme aproape invizibile ale scrierii originale, suprapuse peste textul ulterior.

Specialiștii descriu aceste urme drept un „text fantomă”, vizibil doar prin analiză digitală avansată.

Confirmări și descoperiri importante

Datarea cu radiocarbon realizată de experți din Paris a confirmat că pergamentul datează din secolul al VI-lea, întărind importanța sa istorică.

Paginile recuperate conțin pasaje din Epistolele lui Pavel și includ unele dintre cele mai vechi forme de împărțire pe capitole cunoscute, diferite de sistemele actuale.

Cum lucrau scribii în Antichitate

Analiza manuscrisului arată și modul în care scribii interacționau cu textul. Corecturile, notele și marcajele sugerează un proces activ de copiere, în care textele erau adaptate și organizate în timp real.

Cercetătorii spun că aceste descoperiri oferă o perspectivă valoroasă asupra evoluției textelor biblice și a practicilor de copiere din Antichitate.

Unul dintre specialiști a descris descoperirea drept „monumentală”, subliniind importanța sa pentru înțelegerea istoriei creștinismului timpuriu.