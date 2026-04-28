Sfidare. Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a aprobat scumpirile la metrou cu o zi înainte să demisioneze: „Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă" (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
28 apr. 2026, 09:57
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban de la PSD. Sursa foto: Ciprian Șerban / Facebook
Cuprins
  1. Ciprian Șerban, noi explicații despre scumpirea biletelor de metrou
  2. Drulă: Scumpirea călătoriilor cu metroul, o măgărie PSD-istă

PSD-istul Ciprian Șerban a aprobat cererea Metrorex de scumpire a biletelor la metrou chiar cu o zi înainte să-și dea demisia din funcția de ministru al Transporturilor. Întrebat de ce a făcut acest lucru, el a răspuns: „ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă”. A explicat apoi că ghinionul a fost al său, că s-a întâmplat încă să fie ministru și, pretinde el, n-avea cum să nu aprobe solicitarea.

De precizat că miniștrii PSD și-au dat demisiile pentru a forța îndepărtarea premierului Ilie Bolojan (PNL), dar toți ceilalți oameni puși de PSD sunt în continuare bine-mersi în funcții. Sorin Grindeanu, liderul partidului, spune că le-a cerut și acestora din urmă să-și prezinte demisiile până la votul moțiunii de cenzură PSD-AUR.

Ciprian Șerban, noi explicații despre scumpirea biletelor de metrou

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață. Ghinionul meu pe final meu de mandat, pentru că aveam o decizie și o asumare a Consiliului de Administrație și a Consiliului de la Metrorex.

Am încercat tot felul de discuții cu dânșii, tot felul de variante să nu ajungem la această creștere. Nu se poate reveni la ea. Era cumva atributul meu să semnez acel Ordin pentru că a urmat toți pașii în Minister.

Ajungând la mine la mapă, trebuia semnat. Era o chestie penibilă sau un joc politic, nu ştiu cum să-l cataloghez, să las să semneze următorul, că eu oricum plec”, a justificat fostul ministru PSD.

Ciprian Șerban a mai susținut că Metrorex este „subfinanţat”, în condiţiile majorărilor tarifelor la energia electrică.

Drulă: Scumpirea călătoriilor cu metroul, o măgărie PSD-istă

Potrivit lui Cătălin Drulă (USR), specialist în transporturi și fost ministru al Transporturilor, „scumpirea călătoriilor Metrorex este o măgărie pesedistă”.

„Practic, vorbim de schema pesedistă clasică – costuri umflate, companii de stat mafiotizate – și nota de plată dată populației.

Principala povară asupra finanțelor Metrorex sunt salariile. Atât numărul de salariați (adică 5000), cât și salariile crescute an de an cu procente spectaculoase de către miniștrii PSD.

Cu 328% au crescut cheltuielile cu personalul la Metrorex în ultimii 10 ani. Dacă în 2016 erau de 333 de milioane de lei, pentru 2026 sunt estimate la 1093 de milioane (1,10 miliarde!).

Estimarea mea este că, raportat la dimensiunea rețelei, numărul de salariați optim ar fi probabil de 3.500. Schema umflată de personal este parte din mafia sindicală ale cărei manifestări le-ați văzut în 2021 când eram ministru.

Am redus în 2021 de la 5.800 de angajați la 5.000 și ar mai fi urmat restructurări. Dar a venit PSD/Grindeanu la butoane și tot 5.000 avem și azi.

Apropo, STB are 10000 de angajați. Metrorex are 5000 de angajați. Total: 15.000. În Viena, sistemul integrat de transport de clasă mondială metrou + suprafață (Wiener Lienen) are 9.000. Înțelegeți ce spun?

Subvenția plătită de stat a ajuns de la 300 de milioane în 2016 la 1 miliard acum.

Și cheltuielile de operare s-au dublat în mandatele lui Grindeanu, de la 346 milioane în 2021 la 687 de milioane în 2026.

Dezmăț total, nicio reformă, PSDiști fixați cu mandate de “guvernanță corporativă” pe 4 ani (bătaie de joc de selecție de partid, evident)”, a explicat Drulă, pe Facebook.

Amintim că, din 1 mai, o călătorie cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei. Cresc prețurile și la restul tipurilor de cartele și abonamente. Asta deși o scumpire substanțială a avut loc deja, chiar anul trecut.

