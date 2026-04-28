B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei

Selen Osmanoglu
28 apr. 2026, 10:13
Sursa foto: Facebook - Andor Hubay
Cuprins
  1. Creștere importantă a capacității de zbor
  2. Diferențe față de alți operatori din industrie
  3. Flotă nouă și strategie de protecție
  4. Piața combustibilului, sub presiune
  5. Dependența Europei, în atenția industriei

Compania aeriană low-cost Wizz Air estimează un sezon estival solid, cu un program de zboruri în creștere semnificativă față de anul trecut, chiar dacă piața combustibilului rămâne tensionată.

Creștere importantă a capacității de zbor

Potrivit companiei, Wizz Air își extinde programul de zboruri cu aproximativ 17% față de vara trecută. Oficialii spun că cererea de călătorii este mai puternică decât în 2025, ceea ce susține planurile de expansiune, conform Reuters.

Directorul general al companiei, József Váradi, a declarat că rezervările pentru sezonul de vară sunt în creștere, în contrast cu alți operatori din industrie.

Diferențe față de alți operatori din industrie

În timp ce Wizz Air raportează evoluții pozitive, alte companii aeriene europene, precum easyJet și TUI Group, au semnalat scăderi ale rezervărilor și au emis avertismente privind profitul.

Această divergență arată o piață de transport aerian în continuă schimbare, în care cererea nu evoluează uniform între operatori.

Flotă nouă și strategie de protecție

Wizz Air estimează livrarea a 35 de aeronave noi Airbus în anul 2026, parte a strategiei de extindere a flotei și creștere a capacității operaționale.

În același timp, compania își acoperă aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru sezonul estival prin contracte de tip hedging, pentru a se proteja de fluctuațiile prețurilor.

Piața combustibilului, sub presiune

Deși compania nu anticipează o penurie de combustibil pe termen scurt, conducerea avertizează că prețurile ar putea rămâne ridicate, chiar și după diminuarea tensiunilor geopolitice.

La nivel global, prețurile combustibilului au ajuns în jurul valorii de 1.500 de dolari pe tonă, iar fluxurile sunt redirecționate inclusiv din Statele Unite pentru a compensa eventuale deficite din Orientul Mijlociu.

Dependența Europei, în atenția industriei

József Váradi a atras atenția și asupra dependenței ridicate a Europei de aprovizionarea cu combustibil din anumite regiuni. El consideră că actualul context ar trebui să determine o reevaluare strategică a surselor de aprovizionare.

Totodată, șeful Wizz Air avertizează că industria aeriană ar putea intra într-o perioadă de reducere a capacității în sezonul de toamnă, pe fondul presiunilor economice și logistice.

Tags:
Ultima oră
11:23 - Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?
11:20 - Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
11:18 - Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
11:09 - Dani Mocanu, deținut cu „statut special”? Ce s-ar fi întâmplat la Rahova. Dezvăluiri din penitenciar
11:04 - SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
10:45 - Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
10:43 - Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
10:36 - Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
10:10 - PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan
09:57 - Sfidare. Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a aprobat scumpirile la metrou cu o zi înainte să demisioneze: „Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă” (VIDEO)