Compania aeriană low-cost Wizz Air estimează un sezon estival solid, cu un program de zboruri în creștere semnificativă față de anul trecut, chiar dacă piața combustibilului rămâne tensionată.

Creștere importantă a capacității de zbor

Potrivit companiei, Wizz Air își extinde programul de zboruri cu aproximativ 17% față de vara trecută. Oficialii spun că cererea de călătorii este mai puternică decât în 2025, ceea ce susține planurile de expansiune, conform Reuters.

Directorul general al companiei, József Váradi, a declarat că rezervările pentru sezonul de sunt în creștere, în contrast cu alți operatori din industrie.

Diferențe față de alți operatori din industrie

În timp ce Wizz Air raportează evoluții pozitive, alte companii aeriene europene, precum easyJet și TUI Group, au semnalat scăderi ale rezervărilor și au emis avertismente privind profitul.

Această divergență arată o piață de transport aerian în continuă schimbare, în care cererea nu evoluează uniform între operatori.

Flotă nouă și strategie de protecție

Wizz Air estimează livrarea a 35 de aeronave noi Airbus în anul 2026, parte a strategiei de extindere a flotei și creștere a capacității operaționale.

În același timp, compania își acoperă aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru sezonul estival prin contracte de tip hedging, pentru a se proteja de fluctuațiile prețurilor.

Piața combustibilului, sub presiune

Deși compania nu anticipează o penurie de combustibil pe termen scurt, conducerea avertizează că prețurile ar putea rămâne ridicate, chiar și după diminuarea tensiunilor geopolitice.

La nivel global, prețurile combustibilului au ajuns în jurul valorii de 1.500 de dolari pe tonă, iar fluxurile sunt redirecționate inclusiv din Statele Unite pentru a compensa eventuale deficite din Orientul Mijlociu.

Dependența Europei, în atenția industriei

József Váradi a atras atenția și asupra dependenței ridicate a Europei de aprovizionarea cu combustibil din anumite regiuni. El consideră că actualul context ar trebui să determine o reevaluare strategică a surselor de aprovizionare.

Totodată, șeful Wizz Air avertizează că industria aeriană ar putea intra într-o perioadă de reducere a capacității în sezonul de toamnă, pe fondul presiunilor economice și logistice.