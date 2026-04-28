Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii

Ana Maria
28 apr. 2026, 10:45
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Amplu protest în Piața Victoriei. Cine participă
  2. Amplu protest în Piața Victoriei. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
  3. Ce spun reprezentanții din sănătate despre salarii
  4. De ce a fost ales acest moment pentru protest

Un amplu protest are loc marți în Piața Victoriei din București, unde urmează ca mii de sindicaliști din întreaga țară să se adune pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile Guvernului condus de Ilie Bolojan. Manifestația, organizată de Confederația Sindicală Națională Meridian, se desfășoară între orele 10:30 și 14:30, iar autoritățile au mobilizat forțe sporite de ordine.

Potrivit organizatorilor, sunt așteptați peste 10.000 de participanți din diverse domenii, de la sănătate și educație, până la transporturi, industrie și administrație publică.

Amplu protest în Piața Victoriei. Cine participă

La miting iau parte sindicaliști din toate confederațiile naționale, alături de membri ai federațiilor profesionale, pensionari civili și militari, revoluționari și studenți. Printre participanți se numără silvicultori, ceferiști, polițiști, cadre didactice, personal medical, mineri, siderurgiști și energeticieni.

Protestatarii au venit din mai multe zone ale țării, inclusiv din Cluj-Napoca, Iași, Constanța și județul Gorj.

Amplu protest în Piața Victoriei. Ce nemulțumiri au sindicaliștii

Principalele revendicări vizează măsurile economice adoptate recent de Guvern, considerate de sindicaliști drept insuficient fundamentate și implementate fără un dialog real.

Aceștia acuză că reformele au dus la creșterea costului vieții și la deteriorarea nivelului de trai, într-un context în care inflația ar fi ajuns la aproximativ 10%, una dintre cele mai ridicate din Europa.

Sindicaliștii susțin că măsurile luate „nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai, pun în pericol locurile de muncă, afectează grav drepturile lucrătorilor la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă şi la o protecţie socială reală”.

Ce spun reprezentanții din sănătate despre salarii

Prezent la protest, liderul sindical Valentin Liviu Chifor, din cadrul Uniunii Naționale a Sindicatelor TESA din Sănătate, a transmis un mesaj clar către autorități:

„Să nu ne dezamăgească cu noua lege a salarizării – au apărut acum nişte variante şi, se pare că din aceste variante, pe care ei nu le confirmă, pe noi ne-au îngrijorat, întrucât… ca la acel joc «Nu te supăra, frate», noi ne-am luptat să fim pe anexa şapte şi nu pe opt, adică să fim împreună cu tot personalul din sănătate şi nu separaţi, cum am fost discriminaţi tot timpul”, a declarat Valentin Liviu Chifor, potrivit Antena 3 CNN.

Ulterior, acesta a atras atenția asupra nivelului scăzut al veniturilor:

„Această austeritate exagerată, aceste preţuri halucinante – de altfel o să fie şi un banner pe care o să scriem: «Preţuri halucinante» – şi nemulţumirea faţă de salariile foarte mici. Noi, fiind personalul minoritar din sănătate, care asigurăm întreaga infrastructură a spitalului întotdeauna, am fost discriminaţi şi întotdeauna am avut cele mai mici salarii”.

Despre nivelul concret al salariilor, acesta a precizat:

„De exemplu, un economist care ar fi cu studii superioare ajunge până la 5.000 de lei, ceilalţi, de la Tesa, birouri – 4.000, ingineri – 4.000, iar spălătoresele şi cei care sunt fără studii – cam 3.000 maximum. Deci, la asemenea preţuri este foarte, foarte puţin. Dacă mai locuieşti şi-n Bucureşti, cu o chirie, vă daţi seama cu ce mai rămâne”.

De ce a fost ales acest moment pentru protest

Acțiunea are loc în contextul Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă, marcată anual pe 28 aprilie, dar și în apropierea zilei de 1 Mai.

Sindicaliștii critică inclusiv decizia Guvernului de a îngheța salariile și pensiile, precum și planurile de reformă din administrația publică, care ar putea duce la reducerea numărului de angajați din primării și instituții locale.

Protestul are loc într-un moment delicat pentru Executiv, pe fondul tensiunilor politice și al demisiilor miniștrilor PSD. Rămâne de văzut dacă reprezentanții Guvernului vor invita liderii sindicali la negocieri.

