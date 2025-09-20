Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 21 – 27 septembrie. Invitata Alinei Bădic, în studioul emisiunii, a fost .

Predicțiile astrale pentru săptămâna 21 – 27 septembrie

Emisiunea de a avut ca temă, în această săptămână, influența pe care eclipsa parțială de Soare, din 21 septembrie 2025, a 18-a din secolul al XXI-lea, o are asupra destinului nostru.

„Spectatori sau actori înainte de eclipsă? Acesta este mesajul pe care ni-l aduce data de 21 septembrie. Va trebuie să vedem și să identificăm dacă suntem participanți, cu adevărat, în propria noastră viață sau dacă, nu cumva, suntem spectatori. Este foarte interesant să identificăm care sunt acele lucruri care pleacă din viața noastră. Pleacă sau nu pleacă în anumite situații?

Această opoziție care va avea loc între Saturn aflat pe gradul 359 și Luminarii aflate pe ultimul grad în semnul Fecioarei, vorbește despre faptul că trebuie să eliminăm din viața noastră, zilele acestea – mai exact trebuie să identificăm ce trebuie eliminat – lucrurile care au devenit prea dense, prea obositoare…”, a spus Alina Bădic în debutul emisiunii.

Horoscopul prezentat de Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 septembrie

Berbec

„Nativii Berbec percep în general, foarte curajos, orice formă de schimbare. În general dvs nu vă este frică de schimbări, de provocări, de ruperi de ritm, de scurt-circuit sau de situații care pe alții i-ar putea speria. Ca atare, nici această eclipsă, teoretic, nu ar trebui să vă perturbe foarte rău și, totuși, este ceva ce vă tulbură…”

Taur

„Taurii vor avea niște rezultate pentru că guvernatorul dvs se găsește într-o prietenie cu Pluto, Uranus și Neptun, pentru că se găsește pe primul grad în semnul Fecioarei. Asta înseamnă că veți culege roadele muncii dumneavoastră…”

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni este evident acest început pentru că Uranus poposește de pe 7 iulie în semnul dumneavoastră, chiar pe primul grad. Uranus este vedetă pentru că face această prietenie cu Pluto, cu Neptun, cu Venus și Mercur, toate aflate pe primele grade. Gemenii ar trebui să-și dea seama că a venit mometul să strălucească într-un mod deosebit. Este o strălucire cum poate nu au avut în ultimii 20 de ani…”

Alina Bădic a prezentat horoscopul pentru săptămâna 21 – 27 septembrie

Rac

„Este foarte important pentru nativii Rac, cu acest Jupiter pe gradul 111, să înțelegeți cât de important este să dibuiți în acest ceas al sansei, al norocului, să faci ceva pentru a avea avantaje…”

Leu

„Pentru nativii Leu, cu adevărat vorbim despre eclipsa puterii, pe Casa a II-a, cu un Saturn care vă va mai agresa pentru câteva luni din Casa Scorpionului…Este ceva de descărcat. Leii trebuie să accepte situația care este precum un căpcăun oribil, care le face cu ochiul dar le spune, că n-o să-I atace, n-o să-i mănânce…”

Fecioară

„Densitatea saturniană este foarte grea pentru nativii Fecioară. Este ceva de nesuportat viața nativilor Fecioară. Este greu să le spunem noi exact ce poate fi suportat pentru că nu știm exact tema personală. Diferă de la Fecioară la Fecioară. Dar, oricum, este clar ceva de nesuportat care trebuie eliminat…”

Horoscopul perioadei 21 – 27 septembrie, pentru fiecare zodie

Balanță

„Vedem pentru nativii Balanță care sunt într-o variantă în care vor să-și explice foarte multe lucruri. Dar să știți că nu trebuie să le explicați și celorlalți ce ați înțeles dumneavoastră. Această eclipsă a puterii vorbește despre faptul că trebuei să fiți receptivi să vedeți cine vă spune lucruri importante…”

Scorpion

„Atunci când guvernatorul zodiei tale se găsește pe primul grad într-un semn, trebuie să vezi dacă faci echipă cu guvernatorul acelui semn. Și face echipă cu Uranus, guvernatorul Vărsătorului care se găsește și el pe primul grad în Gemeni și cu Mercur, guvernatorul Gemenilor, pe primul grad. Scorpionii se găsesc într-un carusel în care pot înfăptui lucruri mari cu o singură condiție: poziționarea trebuie să fie corectă…”

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător vorbeam despre acest grad al guvernatorului dumneavoastră, gradul111. Este clar că ne aflăm într-o perioadă magică. Evident gradul 111 cu gradul 1 pe care se găsește Neptun fac o echipă foarte puternică. Pluto, de asemenea, și el pe primul grad vorbește despre putere. Pentru nativii Să va fi o altfel de putere…”

Predicțiile săptămânii 21 – 27 septembrie, prezentat de Alina Bădic

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn chiar există o oglindă foarte puternică a sfidării. Este o eclipsă care vă și sfidează cu ceva. Trebuie să vedeți cu ce vă sfidează. Avem un Pluto proaspăt ieșit din semnul dumneavoastră pe grad care atrage atenția asupra unor nereguli, avem gradul 301…Nativii Capricorn parcă nu mai au aceeași determinare în ceea ce fac…”

Vărsător

„Vărsătorii trebuie să identifice de unde strâng recolta. Avem acest potențial al Luminariilor în Fecioară. Ele vorbesc pentru toată lumea despre strânsul recoltei. Până unde culegi tu recolta, unde ai muncit suficient de mult…”

Pești

„Peștii au altă problemă cu acest Saturn care a revenit în semn și-i mai necăjește puțin, dacă îi necăjește pentru că eu cred că ei au înțeles. Este un lucru, dar nu este un lucru obișnuit, este acel bob de mazăre la care trebuie să renunțe. Peștii chiar pășesc pe acest covor înflorit și vor ajunge la copacul din care au căzut florile pe care pășesc…”