B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem

Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem

Iulia Petcu
19 mai 2026, 17:11
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
Sursa Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. De unde vine deficitul uriaș al Metrorex
  2. Cum ar controla sindicatul angajările din companie
  3. Ce soluții propune vicepremierul pentru redresare

Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că problemele financiare ale Metrorex nu au apărut peste noapte, ci s-au acumulat după ani de management slab și reforme evitate. Oficialul a criticat dur modul în care compania a funcționat în ultimii ani și a cerut o reorganizare profundă înainte de orice discuție despre scumpirea călătoriilor.

De unde vine deficitul uriaș al Metrorex

Într-o postare publicată marți pe Facebook, Oana Gheorghiu a explicat că transportul subteran nu poate funcționa exclusiv pe criterii comerciale, deoarece toate marile orașe subvenționează sistemele de transport public. În același timp, vicepremierul consideră că situația financiară a Metrorex depășește limitele unei simple subvenții acordate unui serviciu public esențial.

“Metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit. În toate marile orașe ale lumii, transportul public este subvenționat și este perfect normal să fie așa. Însă în același timp: deficitul cumulat în perioada 2018–2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei; costul real al unei călătorii este mult mai mare decât prețul real al unei călătorii; compania plătește aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanță, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei; beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată”, a scris aceasta.

Vicepremierul afirmă că actuala structură administrativă a permis acumularea unor costuri tot mai greu de controlat, în timp ce deciziile importante au fost amânate constant. Potrivit acesteia, compania a rămas blocată într-un model rigid, care nu mai răspunde eficient nevoilor actuale ale sistemului de transport.

Cum ar controla sindicatul angajările din companie

Oana Gheorghiu susține că anumite prevederi din contractul colectiv de muncă au limitat semnificativ accesul specialiștilor din exterior și au menținut un sistem închis. Ea afirmă că angajările pot fi făcute doar cu acordul sindicatului, iar promovările se realizează aproape exclusiv din interiorul companiei.

“Când vreme de ani întregi aduci aproape exclusiv oameni formați în interiorul aceluiași sistem, fără competiție reală și fără expertiză nouă, compania începe inevitabil să se blocheze în propriile reflexe”, precizează Oana Gheorghiu.

Oficialul mai spune că managementul ajunge frecvent să negocieze inclusiv decizii operaționale care, în mod normal, ar trebui asumate direct de conducerea executivă a companiei. În opinia sa, acest mecanism a încetinit reformele și a făcut reorganizarea tot mai dificilă.

Ce soluții propune vicepremierul pentru redresare

Vicepremierul afirmă că Metrorex deține terenuri, spații și baze sportive insuficient exploatate economic, în timp ce mai multe contracte importante generează litigii și riscuri financiare suplimentare. Ea avertizează că blocajele dintre management, minister și sindicat afectează direct infrastructura și calitatea serviciilor oferite călătorilor.

„Iar nota de plată vine întotdeauna: prin infrastructură care se degradează; prin presiune pe bugetul public; prin servicii mai slabe pentru călători; sau prin ideea că singura soluţie este creşterea preţului biletului”, a declarat Oana Gheorghiu, relatează Antena3.

Vicepremierul susține că majorarea tarifelor ar putea deveni inevitabilă la un moment dat, însă consideră că reformele trebuie să vină înaintea oricărei scumpiri. “Nu poţi cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curăţenie în interiorul sistemului”, a mai transmis aceasta, anunțând că propune un management specializat în restructurare și transformare organizațională pentru companie.

Tags:
Citește și...
Măsuri de protecție pentru personalul medical. Agresiunile vor fi sancționate cu amendă sau chiar închisoare
Politică
Măsuri de protecție pentru personalul medical. Agresiunile vor fi sancționate cu amendă sau chiar închisoare
Comisia Juridică a Senatului a respins proiectul care propunea anularea legilor antifasciste
Politică
Comisia Juridică a Senatului a respins proiectul care propunea anularea legilor antifasciste
Ce variante de guvern sunt acum pe masa partidelor. Planul luat în calcul de PSD
Politică
Ce variante de guvern sunt acum pe masa partidelor. Planul luat în calcul de PSD
Surse: Răsturnare de situație. Cu ce suveraniști ar negocia PSD pentru susţinerea unui guvern minoritar
Politică
Surse: Răsturnare de situație. Cu ce suveraniști ar negocia PSD pentru susţinerea unui guvern minoritar
PSD îl atacă pe Bolojan pentru „traficul de influență” din programul SAFE. Acuzații de corupție la nivelul Guvernului
Politică
PSD îl atacă pe Bolojan pentru „traficul de influență” din programul SAFE. Acuzații de corupție la nivelul Guvernului
Șeful BNR trage un mare semnal de alarmă după consultările de la Cotroceni: „Nu va fi bine”
Politică
Șeful BNR trage un mare semnal de alarmă după consultările de la Cotroceni: „Nu va fi bine”
Maia Sandu intervine în scandalul momentului. Lidera de la Chișinău ia poziție în disputa privind votul dat României la Eurovision
Politică
Maia Sandu intervine în scandalul momentului. Lidera de la Chișinău ia poziție în disputa privind votul dat României la Eurovision
e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru anumite persoane fizice. Ce anunț a făcut ministrul de Finanțe
Politică
e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru anumite persoane fizice. Ce anunț a făcut ministrul de Finanțe
Ciucu: „Eu cred că este nevoie de un guvern politic PSD-AUR. Au demonstrat deja că au o majoritate pentru a dărâma un guvern. Grindeanu să nu mai fugă de răspundere” (VIDEO)
Politică
Ciucu: „Eu cred că este nevoie de un guvern politic PSD-AUR. Au demonstrat deja că au o majoritate pentru a dărâma un guvern. Grindeanu să nu mai fugă de răspundere” (VIDEO)
USR nu mai vrea PSD la guvernare. Oana Țoiu: PSD nu poate și nu vrea să ducă România pe drumul corect (VIDEO)
Politică
USR nu mai vrea PSD la guvernare. Oana Țoiu: PSD nu poate și nu vrea să ducă România pe drumul corect (VIDEO)
Ultima oră
17:18 - A murit tatăl lui Daniel Pavel. Prezentatorul TV își înmormântează părintele în ziua marii finale „Desafio”
16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
16:12 - Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști