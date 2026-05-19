Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că problemele financiare ale Metrorex nu au apărut peste noapte, ci s-au acumulat după ani de management slab și reforme evitate. Oficialul a criticat dur modul în care compania a funcționat în ultimii ani și a cerut o reorganizare profundă înainte de orice discuție despre scumpirea călătoriilor.

De unde vine deficitul uriaș al Metrorex

Într-o postare publicată marți pe , Oana Gheorghiu a explicat că transportul subteran nu poate funcționa exclusiv pe criterii comerciale, deoarece toate marile orașe subvenționează sistemele de transport public. În același timp, vicepremierul consideră că situația financiară a Metrorex depășește limitele unei simple subvenții acordate unui serviciu public esențial.

“Metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit. În toate marile orașe ale lumii, transportul public este subvenționat și este perfect normal să fie așa. Însă în același timp: deficitul cumulat în perioada 2018–2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei; costul real al unei călătorii este mult mai mare decât prețul real al unei călătorii; compania plătește aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanță, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei; beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată”, a scris aceasta.

Vicepremierul afirmă că actuala structură administrativă a permis acumularea unor costuri tot mai greu de controlat, în timp ce deciziile importante au fost amânate constant. Potrivit acesteia, compania a rămas blocată într-un model rigid, care nu mai răspunde eficient nevoilor actuale ale sistemului de transport.

Cum ar controla sindicatul angajările din companie

susține că anumite prevederi din contractul colectiv de muncă au limitat semnificativ accesul specialiștilor din exterior și au menținut un sistem închis. Ea afirmă că angajările pot fi făcute doar cu acordul sindicatului, iar promovările se realizează aproape exclusiv din interiorul companiei.

“Când vreme de ani întregi aduci aproape exclusiv oameni formați în interiorul aceluiași sistem, fără competiție reală și fără expertiză nouă, compania începe inevitabil să se blocheze în propriile reflexe”, precizează Oana Gheorghiu.

Oficialul mai spune că managementul ajunge frecvent să negocieze inclusiv decizii operaționale care, în mod normal, ar trebui asumate direct de conducerea executivă a companiei. În opinia sa, acest mecanism a încetinit reformele și a făcut reorganizarea tot mai dificilă.

Ce soluții propune vicepremierul pentru redresare

Vicepremierul afirmă că deține terenuri, spații și baze sportive insuficient exploatate economic, în timp ce mai multe contracte importante generează litigii și riscuri financiare suplimentare. Ea avertizează că blocajele dintre management, minister și sindicat afectează direct infrastructura și calitatea serviciilor oferite călătorilor.

„Iar nota de plată vine întotdeauna: prin infrastructură care se degradează; prin presiune pe bugetul public; prin servicii mai slabe pentru călători; sau prin ideea că singura soluţie este creşterea preţului biletului”, a declarat Oana Gheorghiu, relatează Antena3.

Vicepremierul susține că majorarea tarifelor ar putea deveni inevitabilă la un moment dat, însă consideră că reformele trebuie să vină înaintea oricărei scumpiri. “Nu poţi cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curăţenie în interiorul sistemului”, a mai transmis aceasta, anunțând că propune un management specializat în restructurare și transformare organizațională pentru companie.